Newcastle - Manchester City, en directo: quinta ronda de la FA Cup, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la quinta ronda de la FA Cup entre el Newcastle, próximo rival del FC Barcelona en la Champions League y Manchester City, próximo rival del Real Madrid
Sergi Bescós I Lázaro
Sigue en directo la quinta ronda de la FA Cup 2025 entre el Newcastle y el Manchester City en St. James Park.
Newcastle (0-0) City l Min 1
Han salido valientes los locales. Presionando arriba e intentando jugar en campo rival. Guardiola muy activo en la banda.
Newcastle (0-0) City l Min 0
¡Empiezaaaa el partido!
Newcastle (0-0) City l Min 0
¡Todo listo en el St James Park! Ambos equipos ya lucen sobre el césped. ¡Muchas ganas de FA Cup este sábado noche!
¿Posible bomba en la Premier?
Mucho cuidado a lo que se está diciendo sobre un jugador muy importante del City. Según el periodista, Matteo Moretto, Bernardo Silva abandonará el Manchester City en junio como agente libre. Parece ser que no hay ningún tipo de negociación en curso para renovar el contrato del jugador portugués.
¡Ya tenemos el 11 del Newcastle!
¡Este es el 11 de los locales! ¡Vuelve Woltemade al equipo titular!
¡Ya tenemos el 11 del Manchester City!
¡Este es el 11 de Guardiola para estos octavos de final de la FA Cup! Ojo que Haaland finalmente no ha entrado en la convoctaria. Pep lo reserva para la Champions.
¡Ambos equipos ya calientan sobre el césped!
Enfermería llena en el Newcastle
Para el partido de hoy, Eddie Howe no podrá contar con los lesionados Bruno Guimaraes, Fabian Schair, Leweis Miley, Toni Livramento y Emil Krafth.
Sin embargo la gran noticia para los locales es la vuelta de su delantero Nick Woltemade, que fue baja en el último partido frente al United por un virus estomacal.
Ambos equipos en busca del billete para cuartos
Tenemos partidazo de sábado noche en Inglaterra. Newcastle y City se enfretan en poco menos de media hora por un puesto en los cuartos de final de la FA Cup a pocos días de sus respectivos cruces de Champions League.
Los locales llegan al partido con una dinámica un tanto irregular. De sus últimos 5 partidos, las 'urracas' han conseguido 3 victorias y dos derrotas.
Por su parte, los de Guardiola llegan a estos octavos de final de la FA Cup en una dinámica muy favorable. Sin conocer la derrota en el último mes y medio y aún posibilidades de pelear por el liderato de la Premier League. En sus últimos 5 partidos, los 'skyblues' consiguieron 4 victorias y 1 empate.
¡Muuuuuy buenas tardes desde St James Park!
¡Hola Holaa Holaaaa! Bienvenid@s al directo del partido entre Newcastle United y Manchester City correspondiente a los octavos de final de la Emirates FA CUP.
