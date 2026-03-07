Newcastle - Manchester City, en directo: quinta ronda de la FA Cup, en vivo hoy

Ambos equipos en busca del billete para cuartos

Tenemos partidazo de sábado noche en Inglaterra. Newcastle y City se enfretan en poco menos de media hora por un puesto en los cuartos de final de la FA Cup a pocos días de sus respectivos cruces de Champions League.

Los locales llegan al partido con una dinámica un tanto irregular. De sus últimos 5 partidos, las 'urracas' han conseguido 3 victorias y dos derrotas.

Por su parte, los de Guardiola llegan a estos octavos de final de la FA Cup en una dinámica muy favorable. Sin conocer la derrota en el último mes y medio y aún posibilidades de pelear por el liderato de la Premier League. En sus últimos 5 partidos, los 'skyblues' consiguieron 4 victorias y 1 empate.