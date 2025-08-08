FÚTBOL
Newcastle - Espanyol: Horario y dónde ver el amistoso internacional de fútbol
Conoce a qué hora y mediante qué canal ver el enfrentamiento entre el Newcastle y el Espanyol de pretemporada
Newcastle y Espanyol, con motivo de una nueva fecha de amistosos de pretemporada, se enfrentarán hoy viernes 8 de agosto en el St. James' Park.
A dicho respecto, cabe destacar que el combinado de Eddie Howe llegará al enfrentamiento luego de empatar con el Tottenham (1-1), perder ante el K-League XI (1-0), perder ante el Arsenal (3-2) y perder ante el Celtic (4-0).
Los dirigidos por Manolo González, en cambio, arribarán a la disputa después de vencer al FC Unión Berlín (1-0), vencer al Wolfsburgo (1-0), vencer al Southampton (2-1) y perder frente al Girona (0-0, 5-4 p.p.).
En lo que a sus próximos duelos no oficiales se refiere, el Newcastle se enfrentará al Atlético de Madrid, mientras que el Espanyol se topará en el terreno de juego también con el Atlético de Madrid directamente en la primera jornada de LaLiga EA Sports.
HORARIO Y DÓNDE VER EL AMISTOSO ENTRE NEWCASTLE Y ESPANYOL
El enfrentamiento amistoso entre Newcastle y Espanyol se llevará a cabo hoy viernes 8 de agosto a las 20:30 (CET). En España, el encuentro se podrá disfrutar cortesía de Movistar+, 3Cat y Esport3.
