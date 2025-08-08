Newcastle - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el amistoso internacional de fútbol

Newcastle y Atlético de Madrid, con motivo de una nueva fecha de amistosos de pretemporada, se enfrentarán este sábado 9 de agosto en el St. James' Park.

A dicho respecto, cabe destacar que el combinado de Eddie Howe llegará al enfrentamiento luego de empatar con el Tottenham (1-1), perder ante el K-League XI (1-0), perder ante el Arsenal (3-2) y perder ante el Celtic (4-0).

Los dirigidos por Diego Simeone, en cambio, arribarán a la disputa después de perder ante el Porto (1-0), siendo este el único encuentro de pretemporada que han disputado antes del presente.

En lo que a sus próximos duelos oficiales se refiere, el Newcastle se enfrentará al Aston Villa, mientras que el Atlético de Madrid se topará en el terreno de juego con el Espanyol en la primera jornada de LaLiga EA Sports.

HORARIO Y DÓNDE VER EL AMISTOSO ENTRE NEWCASTLE Y ATLÉTICO DE MADRID

El enfrentamiento amistoso entre Newcastle y Atlético de Madrid se llevará a cabo este sábado 9 de agosto a las 17:00 (CET). En España, el encuentro se podrá disfrutar cortesía de Movistar+, M+ LALIGA y TVMovistar Plus+.