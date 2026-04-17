El neurocirujano juzgado por la muerte de Maradona niega los cargos y se declara inocente

En su primera declaración como parte del juicio en el que se le acusa de ser el principal responsable del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque negó los cargos que se le imputan, afirmando que él "no estaba a cargo de su salud" y declarándose inocente.

El juicio abierto por Dalma y Giannina Maradona, hijas del fallecido exfutbolista, acusa de homicidio simple con dolo eventual a siete médicos, alegando que la negligencia en los cuidados y atención tras una cirugía para remover un coágulo sanguíneo en el cerebro de Maradona ocasionó su muerte.

De manera inesperada, Leopoldo Luque solicitó realizar su primera declaración en la segunda sesión del juicio,pronunciándose inocente previo a las primeras declaraciones de los testigos.

"Soy inocente y lamento mucho su muerte. Yo dije explícitamente que era neurocirujano, que no era clínico, que no era psicólogo. Dijeron de buscar un clínico y yo dije que estaba absolutamente de acuerdo", afirmó Luque a la vez que apuntó estar seguro que en su fallecimiento "no sufrió ninguna agonía".

Aficionados de Boca Junior despliegan una manta con la imagen de Maradona durante el Mundial de Clubes / EFE

La otra cara

Las declaraciones de Luque apuntan directamente al reporte forense realizado por médicos de la Oficina del Fiscal Distrital de San Isidro -- donde se celebra el juicio -- , en el que se lee que Maradona "mostró señales inconfundibles de un periodo agónico prolongado" desde 12 horas antes el día de su muerte (25 de noviembre, 2020).

Atienden también a las palabras del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien declaró que "mientras Maradona se ahogaba a gritos en tres litros de agua, el silencio fue letal y la indiferencia criminal los tuvo a todos como cómplices".

A la par de los fiscales, Fernando Burlando, abogado de las Maradona, aseveró que la decisión del cuerpo médico de realizar el proceso de recuperación en su domicilio, donde "no había ni una curita" ni se hizo la valoración para saber si se contaba con el equipo necesario para sus cuidados, formó para de un "crimen perfecto" que "pretendía quedar impune".

Los siete médicos imputados

Cosme Iribarren, fiscal adjunto, recordó los cargos que se le imputan a los siete médicos:

Leopoldo Luque (neurocirujano): Por omitir pruebas de control, estudios e ignorar síntomas del arresto cardíaco.

(neurocirujano): Por omitir pruebas de control, estudios e ignorar síntomas del arresto cardíaco. Agustina Cosachov (psiquiata): Por no garantizar la correcta medicación ni realizar obras de reanimación cardiopulmonar.

(psiquiata): Por no garantizar la correcta medicación ni realizar obras de reanimación cardiopulmonar. Carlos Díaz (psicólogo): Por no realizar una seguimiento adecuado.

(psicólogo): Por no realizar una seguimiento adecuado. Ricardo Almirón (enfermero): Por no atender a Maradona ante los signos de su deterioro la noche en que comenzó su muerte -- estando presente.

(enfermero): Por no atender a Maradona ante los signos de su deterioro la noche en que comenzó su muerte -- estando presente. Mariano Perroni (coordinador de enfermeros): Por la mala coordinación de los enfermeros.

(coordinador de enfermeros): Por la mala coordinación de los enfermeros. Pedro Di Spagna (médico clínico): Por no realizar la correcta supervisión de los cuidados.

(médico clínico): Por no realizar la correcta supervisión de los cuidados. Nancy Forlini (jefa médica de cuidados domiciliaros de Swiss Medical): Por no valorar el domicilio como lugar apto para realizar la rehabilitación.

"Todos los imputados abandonaron a su suerte a Diego Maradona condenándolo a la muerte", agregó el fiscal Patricio Ferrari.

Un nuevo juicio

No es el primer juicio abierto por el fallecimiento de Maradona, sin embargo, el primero fue anulado en mayo de 2025 al descubrirse que una de las juezas del tribunal, Julieta Makintach, estaba realizando a ocultas un documental sobre el juicio.

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El juicio tendrá dos sesiones semanales, martes y jueves, y a lo largo del mismo se esperan más de 90 testimonios.