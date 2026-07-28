Neuer aplaza su adiós: "Me habría retirado en el 85% de los casos"

Manuel Neuer afrontará la temporada 2026-27 como portero titular del Bayern de Múnich después de haber despejado las dudas sobre su continuidad. El veterano guardameta alemán, que ya ha cumplido los 40 años, reconoció que estuvo muy cerca de poner fin a su carrera este verano, aunque finalmente el proyecto deportivo del conjunto bávaro terminó por convencerle para seguir una campaña más.

Hace unas semanas ya se conoció que Neuer había decidido continuar defendiendo la portería del Bayern, una decisión que llegó después de valorar seriamente la retirada. Ahora, en una entrevista concedida a Bild, el capitán bávaro ha explicado los motivos que le llevaron a aplazar el adiós.

"Probablemente, me habría retirado en el 85% de los casos, pero con este equipo, el personal y el cuerpo técnico, es simplemente un placer. Siempre tenemos la oportunidad de competir por todos los títulos. Estamos justo en la cima con este equipo. Por eso este plantel, el equipo y la estructura que tenemos en el club forman parte del 15% que me hizo decir: 'Definitivamente tengo que seguir'. Es simplemente demasiado divertido. Lo hago por mí mismo porque sé que todavía soy capaz de ayudar al equipo cuando se me necesita. Y cuento con el apoyo total de mi familia y amigos", aseguró.

Aunque en el fútbol las decisiones nunca son definitivas, todo apunta a que la 2026-27 será el último capítulo de una de las carreras más brillantes que se recuerdan bajo los palos. Neuer no quiso cerrar la puerta de manera categórica, pero sí dejó entrever que el desenlace está cada vez más cerca.

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"No juego los partidos pensando: 'Este es mi último partido', independientemente de si puede ser mi última aparición en un estadio u otro. Pero ciertamente esta vez sí que parece que me voy a retirar", afirmó.