Neuer agranda su leyenda

El veterano capitán del FC Bayern de Múnich, Manuel Neuer, ha renovado su contrato una temporada más, extendiendo su contrato hasta el 30 de junio de 2027.

El arquero de 40 años defiende los colores del Bayern desde el verano de 2011 y se convirtió en el capitán del 'gigante alemán' en 2017. Durante estos 15 años, el alemán suma 597 partidos oficiales con el Bayern, en donde ha acumulado una gran cantidad de galardones colectivos e individuales.

"El FC Bayern ha tenido una serie de porteros absolutamente extraordinarios en su historia, y Manuel Neuer ocupa un lugar muy especial: es el rostro no solo de una, sino de dos generaciones, y un capitán que, tanto dentro como fuera del campo, es un ejemplo excepcional", expresó el presidente del Bayern, Herbert Hainer.

Manuel Neuer posando tras su renovación con el Bayern de Múnich / FC Bayern

Neuer ha ganado con el conjunto 'bávaro' 13 títulos de Bundesliga, 5 Copas DFB, 8 Supercopas alemanas, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa y 2 Champions League. También consiguiendo en dos ocasiones (2013 y 2020) el triplete de Champions League, Bundesliga y Copa DFB.

Manuel Neuer fue uno de los mejores fichajes de la historia de nuestro, cambió los límites del juego de portero y, aun con 40 años, sigue superándose. De este portero, este capitán y esta personalidad se seguirá hablando durante muchos años Jan-Christian Dreesen — Director General del Bayern de Múnich

En cuanto a los reconocimientos individuales, el portero alemán fue elegido cinco veces mejor portero del mundo por la IFFHS, mejor portero de la década 2011-2020, mejor portero de Europa y dos veces futbolista alemán del año.

Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich, igualó el récord de Thomas Müller como el futbolista más ganador de la Bundesliga / EFE

Neuer, consagrado como leyenda del Bayern, quiere seguir haciendo historia en la Bundesliga y seguir ayudando al equipo con el que ha conseguido conquistar Alemania y 'tocar el cielo' en Europa.

"Me he tomado mi tiempo para decidir y ahora estoy muy contento. Aquí se dan todas las condiciones: con este equipo podemos vencer a cualquiera. Voy cada día con ilusión a la Säbener Straße (ciudad deportiva del Bayern) y doy el máximo rendimiento. En nuestro grupo de porteros nos mantenemos unidos e intentamos subir siempre el nivel, motivarnos mutuamente y prepararnos de la mejor manera posible para los partidos", declaró Neuer tras la renovación.

¿Neuer al Mundial?

En los últimos días se ha rumoreado la posibilidad de ver a Neuer en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras su retirada de la selección nacional en la Eurocopa de 2024.

El guardameta 'bávaro' fue incluido por Julian Nagelsmann en la prelista de 55 jugadores enviada a la FIFA para el Mundial de 2026. Mientras Ter Stegen sigue recuperándose de su lesión, sin expectativas de que llegue con rodaje suficiente a la Copa del Mundo, Neuer parece ser la mejor baza para la portería de Alemania.

Neuer (Alemania): Otro de los que estaban llamados a ser líderes y que no ha logrado hacerlo. Ante Costa Rica demostró que este no ha sido su Mundial, en dos errores impropios de un portero de su nivel. / EFE/AFP

Con 124 partidos internacionales y un Mundial en 2014 con la selección alemana, Neuer podría disputar su quinta Copa del Mundo tras participar en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. A pesar de su edad, el portero alemán sigue siendo titular indiscutible en el club 'bávaro' y la forma física de la que goza el alemán podría catapultarlo a aparecer en la lista definitiva del próximo 21 de mayo.

Según informa 'Sky Sports Alemania', Nagelsmann se habría reunido con el portero del Bayern para convencerle de su vuelta, siendo Neuer una opción real a menos de un mes para el inicio del Mundial. El partido inaugural de Alemania es el 14 de junio ante Curazao; quién sabe si volveremos a ver al experimento guardameta defender los colores de las 'Águilas' en unas semanas...