Neuer se adapta a las 'rebajas' del Bayern y renovará un año más

El Bayern Múnich seguirá contando con Manuel Neuer una temporada más. Según informaron 'Sky' y 'Bild', el veterano guardameta ha alcanzado un acuerdo con la entidad bávara para ampliar su contrato hasta junio de 2027, llegando así a la 16ª temporada como parte del club muniqués.

La renovación podría oficializarse antes de la última jornada de la Bundesliga, en la que el Bayern recibirá al Colonia en el Allianz Arena. El anuncio incluso podría producirse este mismo sábado, coincidiendo con la entrega de la ensaladera al campeón alemán, o durante los actos de celebración previstos para el domingo.

A sus 40 años, Neuer continúa siendo una figura capital dentro del vestuario bávaro. El internacional alemán se ha convertido en el futbolista más laureado de la historia del club gracias a un palmarés en el que destacan 13 títulos de Bundesliga y dos Champions League, además de numerosos campeonatos nacionales e internacionales conquistados desde su llegada procedente del Schalke en 2011.

Las informaciones publicadas en Alemania apuntan además a que el acuerdo contempla una reducción importante de su ficha. El portero percibiría actualmente alrededor de 20 millones de euros por temporada y habría aceptado rebajar sus emolumentos para facilitar la continuidad de su etapa en Múnich.

La decisión del Bayern responde también a la intención de gestionar de forma progresiva el relevo en la portería. Aunque Neuer seguirá partiendo como titular, el club quiere incrementar el protagonismo de Jonas Urbig, considerado una de las apuestas de futuro de la entidad. El joven guardameta dispondría de más minutos el próximo curso con el objetivo de acelerar su crecimiento y preparación para asumir mayores responsabilidades en el futuro.

En ese esquema también informan los citados medios que se prevé continuar igualmente con el veterano Sven Ulreich, de 37 años, que mantendría su rol como tercer portero y uno de los jugadores con más experiencia dentro del grupo.