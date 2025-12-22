Neres le regala la tercera Supercoppa al Nápoles

La Supercopa de Italia, celebrada en Riad, Arabia Saudí, tuvo un claro protagonista: David Neres. El extremo brasileño del Nápoles, autor de un gol en la semifinal contra el AC Milan, mostró de nuevo su mejor versión en la final contra el Bolonia, que eliminó de manera sorpresiva al Inter de Milán. Un paseo en toda regla que resolvió él solo con un doblete y que no terminó en goleada de escándalo por la falta de acierto de la delantera de Antonio Conte.

Nápoles - Bolonia (final Supercopa de Italia, 22/12/2025) Final de la Supercopa de Italia Nápoles 2 0 Bolonia Alineaciones Nápoles Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (Buongiorno, m.84); Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola (Gutiérrez, m.68); David Neres, Elmas (Lang, m.68) y Hojlund. Bolonia Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson (Dallinga, m.69); Orsolini (Dominguez, m.80), Odgaard (Moro, m.46), Cambiaghi (Rowe, m.69); Santiago Castro (Immobile, m.80).

Vigente campeón del 'Scudetto' y a solo dos puntos del Inter esta temporada, el Nápoles saltó al césped del King Saud University Stadium de Riad decidido a resolver la final temprano y sumar un nuevo título a su vitrina. A los diez minutos, Elmas desaprovechó la primera gran ocasión del partido tras un pase magnífico de McTominay que lo dejó solo dentro del área.

Neres, imparable

El Bolonia resistía como podía al dominio napolitano, que no encontraba el gol por detalles. Tampoco en un mano a mano de Spinazzola que, tras una jugada combinativa espectacular, paró Ravaglia de manera milagrosa. Hasta que se cansó Neres y rompió el empate dos minutos después con un zurdazo lejano que se coló por toda la escuadra. Un tanto sublime que complementaría en la segunda parte con otro gran gol.

David Neres celebra uno de sus goles en la final de Riad / Altaf Qadri / AP

El Nápoles salió al segundo tiempo con la misma energía que en el primero, y Hojlund rozó el 2-0 hasta en dos ocasiones. Pero al danés le faltó la precisión que sí tuvo después Neres para superar a Ravaglia. En el 57', el brasileño recuperó un balón crucial dentro del área y salvó la salida del italiano con una picadita. A punto estuvo de apuntarse el hat-trick, pero el pase de la muerte de Hojlund fue demasiado potente.

Conte veía el partido resuelto y decidió sustituirlo en el minuto 77 para que recibiera la merecida ovación de todos los aficionados del Nápoles que se desplazaron a Riad. El conjunto partenopeo no se relajó demasiado y no permitió que el Bolonia se metiese en el partido con un gol en los minutos finales del choque. De hecho, Politano falló inexplicablemente el 3-0 tras un centro raso espectacular de Miguel Gutiérrez en el 87'.

Sea como fuere, el Nápoles pudo celebrar otro título, la tercera Supercopa de Italia, que lleva la inevitable firma de un David Neres que recuerda cada vez más a aquel habilidoso jugador que enamoró a todos en el Ajax de Ámsterdam.