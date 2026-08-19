Neom SC: el equipo de la ciudad que todavía no existe

La liga árabe ha crecido mucho en los últimos años: gracias al dinero invertido por el gobierno saudí, los mejores equipos del país, el Al-Hilal, el Al-Nassr, el Al-Ahli y el Al-Ittihad, han podido fichar a auténticas estrellas como Benzema, Cristiano Ronaldo, Neymar o Roberto Firmino.

Entre todos los equipos de la Saudi Pro League, hay uno que destaca especialmente entre los demás: el Neom SC es el club más particular de todo el país, pues representa a una región desértica y debería jugar en el estadio de una ciudad que a día de hoy no existe.

Neom es un proyecto mucho más ambicioso que un equipo de fútbol: se trata de un territorio al noroeste de Arabia en el que la monarquía tiene planes para diversificar su economía una vez se terminen los ingresos generados por el petróleo. Este plan se presentó en 2017 y ya funcionan distintas actividades: hay un puerto comercial y resorts de lujo.

No obstante, la joya de la corona de Neom es 'The Line', una excéntrica ciudad en medio del desierto planeada para tener 170 kilómetros de longitud y solo 200 metros de ancho, cubierta a ambos lados por enormes paneles de cristal. Cuando se presentó este megaproyecto en 2021, la ciudad estaba pensada para no tener coches, todo se alimentaba a través de energías renovables y estaba previsto instalar unas pistas de esquí para albergar los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029.

El plan no tardó en recibir críticas a nivel internacional por su inviabilidad. El presupuesto inicialmente dedicado a la construcción se quedó muy corto, y aunque el gobierno saudí buscaba incentivar a empresas privadas para invertir en la ciudad, no terminó de convencer como tal y como esperaban.

A día de hoy, las obras se encuentran prácticamente paralizadas, por lo que los Juegos Asiáticos se desplazaron a Kazajistán y el Neom SC, que estaba previsto que disputase sus partidos en esta nueva ciudad, continúa en el exilio jugando en Tabuk, una ciudad de unos 600.000 habitantes cercana a la región de Neom. Actualmente, el equipo disputa sus partidos en el King Khalid Sport City Stadium, y tiene pinta de que seguirá siendo así durante muchos años.

En 'The Line' está programada la construcción del NEOM Stadium, un campo futurista con capacidad para 46.000 personas situado a 350 metros de altura que funcionará con energía renovable. Además de ser casa para el Neom SC, también fue presentado como una de las sedes del Mundial que Arabia Saudí albergará en 2034, por lo que todo apunta a que el país deberá buscar otro estadio.

El Neom Stadium está planeado para tener 46.000 asientos y estará a 350 metros de altura / Neom

El Neom SC no fue creado desde cero, ya existía anteriormente bajo el nombre Al-Suqoor, un equipo muy humilde que nunca jugó en primera, pero en 2023 recibió un cambio de imagen y mucho dinero por parte del PIF (el fondo de inversión pública) que le ayudó a ascender rápidamente.

El equipo se encontraba en tercera división cuando se convirtió en el Neom SC y en solo dos temporadas ascendió hasta la Saudi Pro League. La temporada pasada debutó por primera vez en la máxima categoría, y lo hizo con grandes fichajes: Lacazette llegó libre del Olympique de Lyon, pagó 20 millones por el delantero uruguayo Luciano Rodríguez y otros 20 por el central francés Nathan Zeze. Estos fichajes ayudaron al equipo a conseguir una meritoria octava plaza.

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El Neom encara la temporada que viene con nuevos fichajes y con el objetivo de poder disputar la Champions asiática, un reto que tendrá que intentar otra vez como equipo exiliado mientras las obras en 'The Line' continúan paralizadas.