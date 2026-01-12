Nene Dorgeles, dos partidos en 25 horas a 3.000 km de distancia: una eliminación y un título

El extremo maliense Dorgelès Nene vivió este fin de semana uno de los episodios más excepcionales de su joven carrera profesional, disputando dos partidos oficiales en apenas 25 horas y en dos continentes distintos.

El viernes 9 de enero, Nene jugó con su selección, la de Mali, en el duelo de cuartos de final de la Copa África contra Senegal, celebrado en el Ibn Batouta Stadium de Tánger, en Marruecos. El joven de 23 años entró en el campo en el minuto 55, con su selección intentando darle la vuelta al marcador, aunque el partido terminó con derrota por 1-0 y la eliminación de los 'aigles'.

Nada más concluir ese encuentro, el atacante puso rumbo a Estambul (Turquía) en un vuelo privado facilitado por el Fenerbahçe, club al que pertenece desde agosto de 2025. Menos de un día después, el sábado 10 por la tarde, Nene se enfundó la camiseta azul y amarilla de su equipo para disputar la Supercopa de Turquía, un clásico ante su gran rival Galatasaray en el Estadio Olímpico Atatürk.

En Estambul, entró desde el banquillo en el minuto 69 en un choque que terminó con victoria de Fenerbahçe por 2-0, con goles de Mattéo Guendouzi y Jayden Oosterwolde, sellando así el primer título oficial de la temporada para los 'canarios amarillos'.

Este esfuerzo en un calendario sobrecargado se destaca en el país turco por su profesionalismo con el equipo. Ha supuesto un viaje de más de 3.000 kilómetros y dos partidos en un intervalo de tiempo de poco más de un día entero.

Además, al maliense le supuso una montaña rusa de emociones. Con 32 internacionalidades y 9 goles con Mali, pasó de la tristeza de caer en la competición africana de naciones a celebrar un título con su nuevo club.