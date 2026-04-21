El Al Nassr estudia la posibilidad de subir al hijo de Cristiano Ronaldo al primer equipo

Varios medios saudíes aseguran que el Al-Nassr valora la posibilidad de incorporar a Cristiano Jr., hijo de Cristiano Ronaldo, a la dinámica del primer equipo de cara a la próxima temporada.

Según estas informaciones, la decisión definitiva no se tomará hasta el final del curso actual, momento en el que el club evaluará el nivel competitivo del joven futbolista y su posible aportación deportiva a la plantilla.

Actualmente, el equipo amarillo se mantiene en la pelea por conquistar la liga saudí, competición que lidera con 76 puntos. De conquistar el campeonato, se convertiría en el primer título conseguido por parte de Cristiano desde que aterrizó en el Medio Oriente.

Mientras tanto, parece que el futuro de Cristiano Ronaldo continuará ligado al conjunto saudí. Con contrato una temporada más, desde la directiva saudí se quiere seguir contado con el delantero portugués y seguir aprovechando su impacto deportivo y mediático. Ahora, con este movimiento, se quiere conseguir dar otro gran golpe en el mundo del fútbol juntando a un padre y un hijo en el mundo profesional, como ya hizo recientemente LeBron James en la NBA.

Los futbolistas que jugaron con sus hijos en el mismo equipo

La dupla más conocida de futbolistas que jugaron con sus hijos en el mismo equipo fue la de Rivaldo y su hijo, Rivaldinho. Fue en Mogi Mirim de la segunda división brasileña, en 2015. Rivaldo, exjugador del FC Barcelona y campeón del mundo en 2022, incluso marcó un gol en ese partido.

Rivaldo y Rivaldinho, en el Mogi Mirim brasileño en 2015 / Mogi Mirim

El hondureño Tyson Núñez volvió a los terrenos de juego a sus 46 años con el CD Victoria, de la segunda división de su país, para jugar con su hijo Milton Josué, en 2019.

Milton Josué y Tyson Núñez en el CD Victoria de la Segunda División de Honduras, 2019 / CD Victoria

Alberto y Mickael Acosta compartieron equipo el 2009 en el Club Atlético Fénix, de la segunda división argentina (Primera C de Argentina).

Alberto y Mickael Acosta en el Club Atlético Fénix, 2009 / CA Fenix

Henrik Larsson tuvo la oportunidad de compartir equipo con su hijo Jordan. Fue en el Högaborgs BK de la tercera división de Suecia, en 2015.

Henrik y Jordan Larsson, en el Högaborgs BK sueco, 2015 / X

La primera pareja en esta lista en compartir equipo en una primera división fue Carlos y Juan Carlos Bazalar, en Perú. Fue el 2008, en el Cienciano.

Carlos y Juan Carlos Bazalar en el Cienciano peruano, 2008 / Cienciano

Carlos María y Juan Manuel Morales también jugaron juntos en el Primera División de Uruguay, en el Montevideo Wanderers. El padre, de 38 años, volvió al fútbol uruguayo y compartió temporada en 2008-2009 con su hijo de 19, canterano del club.

Carlos María y Juan Manuel Morales, en el Motevideo Wanderers de Uruguay, 2008 / X

Otra historia en Uruguay fur la de Walter Pandiani, que decidió volver a su país para coincidir con su hijo Nicolás defendiendo la camiseta del CS Miramar Misiones, en 2013.

Walter y Nicolás Pandiani, en el CS Miramar Misiones uruguayo, 2013 / X

Eidur Gudjonhsen, exfutbolista del FC Barcelona, sustituyó con 17 a su padre Arnór, de 34, en un partido amistoso con la selección de Islandia, en la ciudad estonia de Tallin, en 1996. Pese a compartir equipo (y selección, los únicos en toda la historia), no llegaron a coincidir sobre el terreno de juego.

Arnór y Eidur Gudjohnsen, en la selección de Islandia / X

Casos parecidos han sucedido en México. Santiago Giménez ingresó al terreno de juego por su padre Christian en el Cruz Azul de la Liga MX.

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Chistian y Santiago Giménez en el Cruz Azul de México / IG

Lo mismo pasó con Fernando Arce y su hijo, Fernando Arce Jr., en un encuentro con los Xolos de Tijuana, en el que el hijo sustituyó al padre al entrar al terreno de juego.