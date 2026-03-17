FÚTBOL INTERNACIONAL
El Al Nassr espera a Cristiano tras el parón... ¡pero en Portugal quieren forzarle!
El capitán del equipo saudí y de la selección de Roberto Martínez apunta a ser convocado para los amistosos de final de mes, a pesar de estar en plena recuperación del tendón de la corva
El mítico Estadio Azteca, que supo ver campeones del mundo a Pelé y Diego Maradona en el siglo pasado, espera para este fin de mes la visita de otra gran figura global: Cristiano Ronaldo. La selección de Portugal visitará al 'Tri' el 29 de marzo y, un par de días más tarde, viajará a Estados Unidos para otro choque amistoso preparatorio con miras al Mundial que se disputará en ambos países -además de Canadá-.
Los de Roberto Martínez comparten el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y el ganador de la repesca entre Nueva Caledonia, Jamaica y RD Congo. Sin embargo, la presencia de Cristiano para los choques en suelo norteamericano sigue siendo una incógnita. El capitán del Al Nassr sufrió una dura lesión a principios de marzo y su recuperación se estimaba más larga de lo esperado.
Una cláusula para los amistosos
Jorge Jesús, entrenador del Al Nassr y quien había indicado que las molestias de Cristiano eran más complicadas de lo que se preveían en un principio, expresó también que se estima que el '7' regrese a la actividad tras el parón internacional con el club saudí. Sin embargo, la información revelada por 'Correio da Manha', la presencia de Cristiano Ronaldo en los partidos amistosos estará garantizada.
Todo esto es debido a una cláusula que incluía el contrato de los duelos contra México y Estados Unidos en los que se incluía la obligatoria presencia de Cristiano. De lo contrario, la información revela que perderán un porcentaje importante del pago en la Federación portuguesa, por lo que el citado medio incida que Roberto Martínez le hará partícipe de la convocatoria para los choques de fin de mes en suelo norteamericano.
El medio portugués indicó que la lista oficial de la selección portuguesa saldrá a la luz el próximo viernes 20 de marzo, fecha en la que se despejarán las dudas respecto a un Cristiano que esperan en Arabia Saudí para completar la temporada, situación que contrasta con un 'Bicho' que quiere estar en plenitud de condiciones para disputar el que sería su sexto Mundial consecutivo.
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