El Al Nassr de Cristiano Ronaldo se complica mucho la liga

Nuevo tropiezo del Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que se complica el título de liga. Tras empatar contra el Al Feiha (0-0), partido que le costó el cargo a Rudi Garcia, el equipo del portugués sucumbió en su visita al Al-Hilal (2-0) con doblete de penalti de Odion Ighalo, viejo conocido en Granada.

El Al Nassr, entrenado por el técnico del filial, Dirko Jelicic, no se encontró cómodo en el partido. Sobre todo al inicio, cuando los de Ramón Díaz empezaron a llamar al timbre. Tuvo un par Marega y otra Ighalo. Yahya malogró la única visitante. Ighalo forzó un penalti con una chilena por manos de Al Amri y, tras revisarlo en el monitor, el colegiado sancionó los once metros. No falló el nigeriano.

No varió mucho el guion tras el descanso, donde el Al-Hilal dobló la renta a la hora de juego con otra pena máxima, esta vez forzada por Muchael. Ighalo, de nuevo, no perdonó. Ronaldo, que empezó a mostrar nuevos gestos de desesperación, vio como en el minuto 76 le anularon un gol por fuera de juego. Se lo chivó el VAR al árbitro. Poco después, se revisó un penalti que podría haber metido a su equipo en el duelo. Al final, nada. Ni los 15 minutos de añadido sirvieron para cambiar el resultado.

Con 18 puntos en juego, el cuadro de CR7 está a tres puntos del líder Al-Ittihad, que tiene un partido menos y el ‘goal average’ a favor. Por lo pronto, el Al Nassr se centra en las semifinales de Copa que disputará el domingo, motivo por el cual adelantó su encuentro a hoy.