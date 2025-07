El Al Nassr confirma el adiós de Laporte

Aymeric Laporte no formará parte del Al Nassr la próxima temporada. Así lo ha confirmado su propio técnico, Jorge Jesús, ante los medios de comunicación. De hecho, el jugador no ha entrado en la convocatoria para la concentración del club saudí en Austria y se quedó en las instalaciones del equipo para entrenarse en solitario.

"Necesitamos un central. Laporte dejará Al Nassr y llegará un sustituto", dijo el técnico portugués. Todo indica a que Laporte volverá a Bilbao tras varios años fuera, en los que ha pasado por el Manchester City y el club saudí. Tras dos temporadas en Arabia, donde ha disputado un total de 47 partidos oficiales, regresará a España para reforzar la defensa del Athletic.

A pesar de los rumores, Ernesto Valverde, entrenador de los bilbaínos, no quiso entrar al trapo después de la disputa de un amistoso. "Trabajamos con lo que tenemos. No puedo pensar en si va a venir alguien o no", señaló, sin querer dar pistas de la posible incorporación del central internacional con la Selección Española.

Laporte, en una rueda de prensa con España / EFE

"De Luis ha tenido que salir, ha estado participativo, es un jugador zurdo que nos puede dar soluciones”, comentó Valverde en Muriedas al ser cuestionado sobre si estaba tardando la llegada de otro central. “De momento no espero nada, vamos a ver. Me centro más en lo que tenemos ahora mismo aquí".

La realidad es que el Athletic cuenta con un serio problema en la posición de defensa central, después de que Aitor Paredes y Unai Egiluz hayan caído lesionados en los últimos días. A todo estos debe sumarse la suspensión de Yeray hasta nuevo aviso por dar positivo en un control de la UEFA. A día de hoy, tan solo Dani Vivian está sano para jugar en dicha demarcación.

Laporte, con el Al-Nassr / @Laporte

En 2017, Laporte abandonó San Mamés para iniciar un ambicioso proyecto con el Manchester City. En Inglaterra pasó un total de cinco temporadas y media, donde disputó 80 partidos en los que marcó ocho goles y tres asistencias. A nivel de títulos, logró cuatro Premier League, una Champions League, una Supercopa de Europa, dos Community Shield, tres Copa de la Liga y una FA Cup.

Dos años en Arabia

Tras la etapa en Manchester, en verano de 2023, el Al Nassr pagó un total de 27 millones de euros para hacerse con un central con la suficiente veteranía para capitanear la defensa. Allí ha disputado 69 encuentros, aportando nueve goles y un pase de gol. Ha coincidido con grandes jugadores como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané o Marcelo Brozovic.

A nivel de selecciones, debutó con España en el año 2021, concretamente en la Eurocopa. El central ha sido una pieza importante tanto para Luis Enrique como para Luis de La Fuente, jugando un total de 39 partidos. Ahora, a sus 31 años, vuelve a España para aprovechar sus últimos años en la élite. Y en San Mamés.