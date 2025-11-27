Nasri 'excusa' a Greenwood en la televisión francesa y agita el debate sobre su pasado: "Si ella lo ha perdonado, quiénes somos nosotros para juzgar"

Este martes, Samir Nasri, exjugador del Arsenal y del Manchester City, aprovechó su espacio como analista televisivo en Francia para respaldar abiertamente a Mason Greenwood. El francés apeló a la reconciliación del jugador con su pareja para pedir que se rebaje la condena social al futbolista. Sus palabras irrumpen en el mejor momento deportivo del inglés y vuelven a encender un debate incómodo que desborda el césped y divide a la opinión pública europea.

Nasri prende la mecha en la televisión francesa

Todo arrancó en la previa del Marsella–Newcastle de Champions, cuando Nasri fue preguntado en Canal+ por Greenwood, figura del Vélodrome. El ex del Arsenal lanzó una frase que ha dado la vuelta a Europa acerca del episodio violento del ex del United contra su pareja, Harriet Robinson: "si ella lo ha perdonado, quiénes somos nosotros para juzgar".

El francés insistió en que su postura sería distinta si los tribunales ingleses hubieran declarado culpable al futbolista y subrayó que, a su juicio, el perdón en el ámbito privado debería pesar en la percepción pública. El mensaje llegó apenas unas horas después de que Roberto De Zerbi, entrenador del Marsella, volviera a describir al delantero británico como "buena persona" que ha "pagado un precio muy alto" por lo ocurrido y que, según el técnico, se ha comportado de forma correcta en el vestuario francés.

Un caso que sacudió al fútbol inglés

El nombre de Mason Greenwood lleva manchado desde 2022. A comienzos de ese año, su entonces pareja difundió en redes sociales fotografías con el rostro magullado y grabaciones de audio que derivaron en la detención del jugador y en una denuncia por violencia doméstica.

La Fiscalía británica abrió una investigación y le imputó cargos por intento de violación, agresión y comportamiento controlador y coercitivo. El jugador fue suspendido por su club, el Manchester United, y apartado de la dinámica del equipo. Meses después, en febrero de 2023, la justicia anunció la retirada de todos los cargos y archivó el caso.

Sin embargo, poco después, y tras una investigación interna, los de Old Trafford comunicaron que el delantero no volvería a vestir su camiseta. El propio delantero publicó un largo comunicado en el que negó haber cometido los delitos de los que se le acusaba, admitió “errores” en su relación y afirmó entender que la gente le juzgara por lo que había visto en redes.

Del veto en Old Trafford a estrella en el Stade Vélodrome

La salida de los Diablos Rojos supuso un punto de inflexión en la carrera del inglés. Tras una cesión más que notable en el Getafe en la temporada 2023-24, donde firmó 10 goles en 36 partidos oficiales y probó que podía competir lejos de Inglaterra, cerró, en verano de 2024, su traspaso al Olympique de Marsella por una cantidad en torno a los 26 millones de euros.

Greenwood con la camiseta del Getafe en un encuentro frente al Sevilla / ZIPI ARAGON

El fichaje desató protestas de una parte de la afición marsellesa y del propio alcalde de la ciudad, que calificó la operación de "vergüenza". De Zerbi, sin embargo, ha repetido en varias ocasiones que no entra en la vida privada de sus jugadores y que evalúa al jugador por lo que ve cada día en el vestuario.

En el terreno de juego, la apuesta ha sido un éxito inmediato. Greenwood terminó la temporada 2024-25 como máximo goleador de la Ligue 1, empatado con Ousmane Dembélé con 21 tantos, pieza clave en el segundo puesto del Marsella y en su clasificación para la Champions. Esta temporada, lejos de frenarse, la curva de rendimiento del inglés sigue en alza. El ‘10’ de ‘Les Phocéens’ suma 11 goles y 4 asistencias en 17 partidos oficiales y lidera el ránking de máximos goleadores del campeonato francés con 10 tantos en 12 jornadas, por delante de Joaquín Panichelli (9) y Esteban Lepaul (8).

Marseille (France), 30/09/2025.- Mason Greenwood of Marseille celebrates scoring the 3-0 goal during the UEFA Champions League league phase soccer match between Olympique Marseille and Ajax Amsterdam in Marseille, France, 30 September 2025. (Liga de Campeones, Francia, Marsella) EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo. olympique marsella . ajax. liga campeones 2025/2026 olympique marsella . ajax. 02. accion. orange velodrome / Guillaume Horcajuelo / EFE

Un debate ético que no se apaga

Las intervenciones de Nasri y De Zerbi han abierto de nuevo una fractura que va mucho más allá del césped. Hasta qué punto el rendimiento en el campo puede o debe separar al jugador de un pasado marcado por un caso de violencia de género que, aunque cerrado en los tribunales, sigue muy presente en la memoria colectiva.