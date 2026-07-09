Nasri, diez horas detenido en el calabozo de París

Samir Nasri vuelve a verse salpicado por un asunto judicial en Francia. El exfutbolista del Olympique de Marsella, Arsenal, Manchester City y Sevilla, entre otros equipos, pasó este jueves 9 de julio unas diez horas bajo custodia policial en París, según reveló Le Parisien. El antiguo internacional francés fue interrogado en el marco de una investigación judicial abierta por importación de estupefacientes, asociación delictiva y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en banda organizada.

Nasri, de 39 años y actualmente comentarista en Canal+, fue citado en las dependencias de la Brigada de Investigación Financiera de la policía judicial de París. Los investigadores tratan de esclarecer su posible papel en una de las ramas del caso, concretamente la vinculada al presunto blanqueo de dinero organizado.

La medida de custodia policial fue levantada esa misma noche, sin que por ahora se haya adoptado ninguna acción judicial inmediata contra el exfutbolista. No obstante, el procedimiento sigue abierto y Nasri podría ser citado de nuevo ante la justicia.

Samir Nasri, en su etapa en el Arsenal / EFE

El caso tiene como principales protagonistas a Karim Berrebouh, un narcotraficante marsellés encarcelado desde 2021, y Olivier Sabbah, señalado por los investigadores como uno de los presuntos pilares del entramado financiero utilizado para blanquear capitales procedentes de las actividades delictivas de Berrebouh.

El nombre de Samir Nasri aparece en esta investigación por su antigua vinculación con “XS”, una discoteca situada en Ivry-sur-Seine, en el departamento de Val-de-Marne, a las afueras de París.

El exjugador se convirtió en accionista del establecimiento alrededor de 2016 y, según las informaciones publicadas en Francia, los investigadores tratan de determinar si esa actividad pudo estar relacionada con operaciones sospechosas dentro de la trama de blanqueo.

Sampaoli y Nasri durante un entrenamiento en el Sevilla FC / Sevilla FC

La custodia policial de este jueves no sería la primera actuación relacionada con Nasri en este expediente. Según los medios franceses, el exfutbolista ya habría sido interrogado a finales de junio en Marsella dentro de las mismas pesquisas. En esta ocasión, su declaración se prolongó durante aproximadamente diez horas antes de que los agentes pusieran fin a la medida sin consecuencias judiciales inmediatas.Ç

Una carrera extensa

Nasri fue durante años una de las grandes promesas del fútbol francés. Formado en el Olympique de Marsella, dio el salto a la Premier League en 2008 para fichar por el Arsenal, donde se consolidó como uno de los centrocampistas ofensivos más talentosos del campeonato inglés. Posteriormente, en el Manchester City, vivió algunos de los mejores momentos de su carrera y conquistó dos títulos de la Premier League. También pasó por el Sevilla, el Antalyaspor, el West Ham y el Anderlecht antes de anunciar su retirada.

Internacional con Francia en 41 ocasiones, Nasri tuvo una carrera marcada tanto por su calidad técnica como por algunos episodios polémicos. Tras colgar las botas, inició una nueva etapa como comentarista televisivo en Canal+, donde se ha mantenido vinculado al fútbol desde los platós.

Este nuevo asunto judicial se suma a otro frente abierto para el exjugador en Francia. Nasri, residente fiscal en Dubái, donde la presión impositiva es prácticamente inexistente, también está bajo la lupa de las autoridades fiscales francesas, que sospechan que habría residido de forma habitual en París.

Según una investigación publicada por Les Échos el pasado mes de abril, uno de los elementos que habría llamado la atención de Hacienda fueron más de 200 pedidos de comida a domicilio realizados a través de la aplicación Deliveroo.

Por el momento, Samir Nasri no ha sido imputado en este procedimiento y la custodia policial quedó levantada sin medidas judiciales inmediatas. La investigación, sin embargo, continúa su curso y el exfutbolista podría tener que dar nuevas explicaciones ante los investigadores o ante la justicia francesa en las próximas semanas.