Nashville - Inter Miami: horario y dónde ver el partido de la Copa de Campeones de la Concacaf

El Inter Miami viaja esta semana a Nashville para el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Las Garzas empiezan su participación en el torneo intercontinental como vigentes campeones de la MLS Cup 2025.

Para esta primera eliminatoria, el equipo de Javier Masherano se enfrentará a un rival de la misma Major League Soccer, el Nashville SC. Los hombres encabezados por Lionel Messi aún no se han enfrentado al conjunto amarillo, pero se conocen bien de estas pasadas temporadas.

Sin ir más lejos, a finales del año 2025 se enfrentaron hasta cuatro veces al cuadro de B.J. Callaghan, el 19 de octubre en la última jornada regular de la temporada regular MLS, con victoria rosa por 2 goles a 5 con hat-trick de Lionel Messi; y los otros tres en la primera ronda del playoff de la Major.

El equipo en el que estaban en ese momento figuras como Jordi Alba o Sergio Busquets vencieron en casa, en el Chase Stadium, por 3 goles a 1 y 4 goles a 0; y cayeron en Nashville en la segunda manga por 2 goles a 1.

El equipo local consiguió el pase a esta competición como campeón de la Lamar Hunt U.S. Open Cup de 2025, donde ganó al Austin FC en la final por un resultado de 2-1. en la primera ronda, el Nashville SC superó al canadiense Atlético Ottawa, equipo afiliado al Atlético de Madrid en Canadá, lo que le permitió acceder hasta los octavos de final.

El Inter Miami, como campeón de la MLS Cup, accedió directamente a este ronda. Esta campaña, el conjunto de Messi perdió en la jornada inaugural de la MLS 2026 ante LAFC (3-0) y venció sus dos otros eventos, el derbi ante el Orlando City (2-4) y el partido en la capital del país ante el DC United (1-2).

¿A qué hora es el Nashville SC - Inter Miami de la Copa de Campeones de la Concacaf?

El partido entre el Nashville y el Inter Miami CF el Geodis Park del estado de Tennessee, en Estados Unidos, se disputa este miércoles 11 de marzo de 2026 a las 18:30h hora local en Estados Unidos (las 00:30h CET de la madrugada del jueves 12 de marzo en España).

¿Dónde ver el Nashville SC - Inter Miami de la Copa de Campeones de la Concacaf?

El encuentro se podrá ver en directo desde España en Apple TV con el MLS Season Pass. En México o Estados Unidos, el partido se puede seguir también en directo en Fox One o TUDN USA.

Además, en cualquier parte del mundo podrás ver el resumen del partido y las mejores reacciones al momento en SPORT.es.