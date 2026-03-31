El Napoli rompe con Lukaku: "El Club se reserva el derecho de decidir si mantiene al jugador en el equipo"

El divorcio entre el Nápoles y Romelu Lukaku parece inevitable. El club italiano, en un comunicado oficial, ha dejado claro que la relación entre ambos no es nada buena y se "reserva el derecho de decidir si mantiene al jugador en el equipo de forma permanente". Unas duras palabras que llegan tras un acto de indisciplina del internacional belga.

El ex del Chelsea o Inter de Milán, entre otros conjuntos, llevaba casi toda la temporada lesionado. Solo ha disfrutado de minutos residuales y, tras no jugar ante el Lecce ni el Cagliari, encadenaba dos partidos enteros sin sumar minutos.

Lukaku, jugador del Nápoles / EFE

Pese a volver a vestirse de corto, los problemas físicos siguen molestándole y, por ello, tomó la decisión de irse a Bélgica a recuperarse, una idea que no gustó mucho a un Nápoles que lo citó este martes en Castel Volturno para reanudar los entrenamientos. Pero ni rastro de Romelu.

El Nápoles, ante esta acción, ha estallado por completo y ha emitido un comunicado público explicando lo sucedido y el castigo al que se enfrenta su jugador: "El SSC Napoli anuncia que Romelu Lukaku no respondió a la convocatoria de hoy para la reanudación de los entrenamientos. El club se reserva el derecho de decidir si toma las medidas disciplinarias pertinentes, así como si mantiene al jugador en el equipo de forma permanente", menciona el cuadro partenopeo.

Unas palabras medidas y consensuadas que no dejan lugar a dudas: Romelu no solo tendrá que pagar una buena multa; está fuera del equipo. Todo indica que este verano saldrá del club, con el Anderlecht, equipo en el que se formó como juvenil y en el que explotó antes de marcharse al Chelsea en 2011.

Una situación que no beneficia a nadie. Ni al club ni al jugador. A falta de 8 jornadas por disputar, el Nápoles se juega la vida en una Serie A que aún opta a ganar. Está a siete puntos del Inter de Milán, líder del Calcio, que ya dejó escapar el trofeo la temporada anterior precisamente contra el Nápoles. Sin duda, esta crisis enrarece el ambiente en un momento clave de la temporada.