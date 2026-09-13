El Nápoles tira de oficio y Allegri suspira

El Nápoles tiró de oficio para imponerse este domingo al Bolonia (1-0) y aliviar la presión sobre Massimiliano Allegri, cuestionado tras un irregular inicio de temporada y la reciente derrota ante el Arsenal en Liga de Campeones.

El Nápoles se llevó un duelo muy importante contra el conjunto boloñés para ambos entrenadores, Allegri y Domenico Tedesco, respectivamente, que no arrancaron con buen pie y que con tan solo cuatro jornadas disputadas se encuentran en tela de juicio.

Golpeó muy rápido el Bolonia, con gol, anulado por fuera de juego, de Arthur Theate en el minuto 7 tras un cabezazo que remató solo en el punto de penalti en una falta lateral que defendió muy mal el conjunto partenopeo. Gol que no subió al marcador y primer suspiro de alivio de Allegri.

El equipo del técnico toscano empezó mal la temporada; en las tres primeras jornadas ligueras, ganó un partido y perdió dos, contra el Como y el Inter de Milán, dos pruebas de fuego que no superó. La derrota está semana contra el Arsenal en Champions puso al entrenador en duda.

La primera parte se jugó sin apenas ritmo, con escasas ocasiones claras para ambos equipos y con poco movimiento. El conjunto local estuvo más cerca de adelantarse y Kevin de Bruyne tuvo las llaves del mediocampo, pero el equipo se mostró errático; el Bolonia, incapaz de concretar en los últimos metros. La presión para ambos equipos pesó.

Tras el descanso, el Nápoles realizó un doble cambio en ambas bandas, con la entrada del neerlandés Noa Lang (por Antonio Vergara) y Costantino Favasuli (por Matteo Politano), para darle velocidad al ataque. Carburó y lo consiguió, se hizo con la posesión y trató de ser más letal.

Al final, concretó sus acercamientos al área rival en el minuto 66, cuando Stanislav Lobotka desatascó al conjunto napolitano al colarse entre los defensores y batir al portero con un remate en el área pequeña, con un caño. No es un habitual del gol, pero el eslovaco salió al rescate de Allegri, que volvió a suspirar.

El planteamiento del Bolonia, hasta entonces defensivo y ordenado atrás, ya no era suficiente y tuvo que cambiar de estrategia. Lo intentó Tedesco con varias sustituciones, pero el Nápoles comenzó a encontrarse cómodo y a partir del minuto 70 durmió y aseguró el partido, no si un par de sustos de los 'rossublù', que no frenaron en sus intentos para empatar.