El Nápoles quiere pescar en la Premier League

Tras cerrar el fichaje de Kevin De Bruyne procedente del Manchester City y debido a la decisión de Dan Ndoye de firmar por el Nottingham Forest, el Nápoles le ha echado el ojo a varios jugadores de la Premier League para renovar su parcela ofensiva. Los campeones de Italia están en busca de un extremo de calidad que, junto a Noa Lang, David Neres y Matteo Politano, le dé un salto de calidad al equipo desde la banda y pueda volver a competir por el 'Scudetto'.

Según informa el 'Corriere dello Sport', Antonio Conte tiene cuatro opciones sobre la mesa, todas muy diferentes entre sí, pero con un denominador común: los cuatro necesitan una salida urgente. Los candidatos a reforzar el ataque 'Azurri' son Jack Grealish (Manchester City), Raheem Sterling (Chelsea), Federico Chiesa (Liverpool) y Alejandro Garnacho (Manchester United).

Grealish, en cabeza tras la rotura con Guardiola

Una de las opciones que más atrae al club del de Italia es la de Jack Grealish, extremo inglés de 29 años que no entra en los planes de Pep Guardiola. El de Birmingham no formó parte del equipo en el Mundial de Clubs tras una temporada deslucida en la que tan solo jugó 1.518 minutos en los que anotó 3 goles y repartió 5 asistencias. Números muy pobres para el que fue el fichaje más caro de la historia de la Premier y sigue siendo el inglés más caro de todos los tiempos después de que el City le firmara por 117.5 millones.

Guardiola da instrucciones a Grealish / X

Sin embargo, económicamente para el Nápoles sería una de las mejores opciones, pues podría llegar cedido. El jugador, según el 'Corriere dello Sport' está esperando la llamada de Conte, atraído por la ciudad, el proyecto y la presencia de su excompañero y capitán en el conjunto 'SkyBlue', Kevin De Bruyne.

Sterling, un salario desorbitado

Por otro lado, está la opción de Raheem Sterling, jugador con el que el conjunto italiano ya ha tenido algunos contactos. El extremo de 30 años necesita buscar una salida después de volver al Chelsea tras una pobre cesión en el Arsenal, donde tan solo ha anotado un gol en 1.112 minutos. El inglés no entró en los planes de Arteta, no entra en los de Maresca, pero podría encontrar cabida en Italia. No obstante, debería aceptar una rebaja salarial importante, ya que los 16 millones que está cobrando son inasumibles dado su rendimiento reciente.

Sterling, jugador del Arsenal / AP

Su posible llegada a la Serie A sería una buena opción para cambiar de aires e intentar recuperar una versión que hace muchos años que ni está, ni se le espera. Además, en el Estadio Diego Armando Maradona coincidiría con también con De Bruyne, recuerdo de cuando con la camiseta del Manchester City, Sterling, fue uno de los mejores extremos del mundo. En el Etihad marcó 131 goles y repartió 86 asistencias en 339 partidos, siendo el mejor jugador del año en 2019 y una pieza clave del 'protoCity' de Guardiola.

Chiesa y un regreso a casa

El Liverpool lo fichó el agosto pasado a cambio de 12 millones de euros y su participación ha sido efímera. En la temporada 2024/25, víctima de las lesiones y el buen momento de sus compañeros, el italiano tan solo ha jugado 14 partidos (los 'Reds' casi pagan un millón por aparición) en los que anotó 2 goles y 1 asistencia. La opción de Chiesa solo se plantearía como una alternativa en el caso de no cerrar ni a Sterling, ni a Grealish, pero también tiene sus ventajas.

Federico Chiesa durante un partido con la camiseta del Liverpool / MATTEO BAZZI

La principal es que es el único que conoce el Calcio y lo que supone brillar en este. Y es que el extremo vivió grandes temporadas en la Fiorentina y la Juventus, que pagó 44.6 millones de euros por él al conjunto 'Viola'. De este modo, el posible retorno a la Serie A, podría suponer un renacer para un extremo que en el año 2021 ganó la Eurocopa con Italia y firmó 14 goles con la 'Vecchia Signora'.

Garnacho, una segunda oportunidad

Otra de las alternativas a los ingleses sería Alejandro Garnacho, quien rompió relaciones con el Manchester United tras disputar 19 minutos en la final de la Europa League ante el Tottenham que los 'red Devil' terminarían perdiendo por 0-1. Apartado y sin futuro en Old Trafford, el internacional argentino de 21 años necesita encontrar una salida para seguir progresando en su carrera y Napoli podría ser una opción. Aun así, no será fácil, pues el conjunto dirigido por Antonio Conte ya intentó contratarlo en enero sin éxito.

Si comparamos rendimiento, Garnacho es el jugador que ha tenido mejor temporada de los cuatro. Y es que al argentino disputó 58 partidos, anotó 11 goles y repartió 10 asistencias. Nada mal teniendo en cuenta la dramática situación que vivió su club el año pasado.