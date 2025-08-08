Nápoles - Girona: Horario y dónde ver el amistoso internacional de fútbol

Nápoles y Girona, con motivo de una nueva fecha de amistosos de pretemporada, se enfrentarán este sábado 9 de agosto en el Estadio Diego Armando Maradona.

A dicho respecto, cabe destacar que el combinado de Antonio Conte llegará al enfrentamiento luego de empatar con el Casertana (1-1), perder ante el Brestois (2-1), empatar con el Catanzaro 1929 (1-1) y perder ante el Arezzo (2-0).

Los dirigidos por Míchel, en cambio, arribarán a la disputa después de vencer al Wolves (2-1), vencer al Deportivo Alavés (1-0), perder frente al Marsella (2-0) y perder frente al Espanyol (0-0, 5-4 p.p.).

En lo que a sus próximos duelos no oficiales se refiere, el Nápoles se enfrentará al Sorrento Calcio 1945, mientras que el Girona se topará en el terreno de juego con el Rayo Vallecano directamente en la primera jornada de LaLiga EA Sports.

HORARIO Y DÓNDE VER EL AMISTOSO ENTRE NÁPOLES Y GIRONA

El enfrentamiento amistoso entre Nápoles y Girona se llevará a cabo este sábado 9 de agosto a las 19:00 (CET). En España, el encuentro se podrá disfrutar cortesía de Movistar+, 3Cat y Esport3.