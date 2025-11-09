El Nápoles se estrella y pierde el liderato

El Nápoles perdió este domingo el liderato en solitario de la Serie A, doblegado sin paliativos en casa de un Bolonia que certificó su éxito en los pilares del colombiano Jhon Lucumí, autor del gol decisivo, y de su tercer portero, debutante con solo 17 años ante el vigente campeón italiano.

Segundo partido consecutivo sin ganar del Nápoles de Antonio Conte. Empate ante el Como 1907 en el Estadio Diego Armando Maradona y derrota contundente en la visita al Renato Dall'Ara. La lesión de Kevin De Bruyne, la ausencia de Romelu Lukaku y el buen hacer de un Bolonia desatado consumaron la catástrofe partenopea.

Y eso que el partido, en el inicio, se le complicó a los boloñeses. Porque su meta titular, Skorupski, se lesionó en un pase en largo. Con el segundo habitual lesionado, tuvo que saltar al campo Massimo Pessina, nacido el 25 de diciembre de 2007. Debutó en la máxima categoría del fútbol italiano con 17 años. Dejó su puerta a cero y no pudo evitar las lágrimas a final del encuentro, emocionado por el éxito.

Bolonia-Nápoles / SERENA CAMPANINI

El Nápoles no pudo apenas ponerle en aprietos. Fue incapaz de generar peligro claro ante un equipo en alza, asentado en puestos europeos y, a falta de que jueguen el Roma y el Inter, a solo un punto del liderato. Regalo para su técnico, Vincenzo Italiano, por primera vez en el banquillo tras haber recibido el alta hospitalaria por una neumonía.

Dos jornadas sin ganar

Dos zarpazos derribaron el muro de Milinkovic-Savic. El primero, de Dallinga en el minuto 50. Atacó el delantero el primer palo, se adelantó a todos, y con la punta exterior sorprendió al meta nacido en Orense. El segundo, del mejor jugador del partido, defensa incansable que secó a Hojlund. En el minuto 66, en un saque de esquina, se elevó al primer palo para sellar la merecida victoria.

El Nápoles se estrelló en Bolonia. Dos jornadas consecutivas sin ganar le privaron del liderato en solitario. Y si Roma o Inter ganan, del liderato en general. Con 22 puntos está empatado con el Milan en lo más alto. Los perseguidores, 21 con un partido menos. Y el Bolonia, en silencio, está al acecho en un inicio igualadísimo de temporada en Italia.