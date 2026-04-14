El Nápoles dicta sentencia: Lukaku, en venta

El Nápoles ha tomado una decisión firme con Romelu Lukaku. El delantero belga no volverá a vestir la camiseta 'partenopea' esta temporada y su salida en verano es ya una prioridad para el club. La situación, después de un episodio de indisciplina, ha llevado a la entidad napolitana a apartarlo del equipo en el tramo final del curso. A sus 32 años, el futuro de 'Big Rom' entra en una fase crítica... y con el Mundial de 2026 en el horizonte, el timing no puede ser peor.

El detonante de esta ruptura fue su ausencia injustificada en los entrenamientos. Lukaku decidió permanecer en Bélgica durante el parón de selecciones para recuperarse de unas molestias musculares sin el visto bueno del cuerpo técnico, lo que ha sido interpretado internamente como una falta grave. Desde entonces, la relación con el club se ha deteriorado por completo, hasta el punto de que, según informó 'La Reppublica', el técnico Antonio Conte, con quien ya coincidió en el Inter, ha respaldado la decisión de prescindir del jugador de manera inmediata.

La hoja de ruta del Nápoles es clara: venta en el próximo mercado. El club ya habría tasado al delantero en torno a los 10 millones de euros, una cifra muy inferior a los 30 millones que pagó en verano de 2024 al Chelsea. El contraste con su primer año en Italia es evidente. Lukaku fue pieza clave en la 'reconquista' del 'Scudetto', firmando 14 goles y 10 asistencias en 36 partidos disputados en Serie A. Sin embargo, este curso apenas ha tenido continuidad: solo ha disputado 64 minutos repartidos en siete partidos y tan solo ha anotado un gol. 'Big Rom' no pudo debutar en la temporada hasta el 25 de enero por problemas físicos en el muslo.

Un problema también para Bélgica

Más allá del impacto en su club, la situación genera preocupación en clave Mundial. A falta de 58 días para el arranque de la Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, la presencia de Lukaku en la selección belga está en entredicho. El ariete nacido en Antwerpen no juega con regularidad desde hace meses y ya se perdió compromisos internacionales por problemas físicos, por lo que podría quedar fuera de la lista definitiva de Rudi García si no recupera el ritmo competitivo.

Su última aparición con Bélgica fue en junio de 2025 ante Gales, donde vio puerta. Desde entonces, su presencia ha sido intermitente. Ahora, con su futuro en el aire y sin minutos en su club, el margen de reacción es mínimo. El reloj corre en contra de 'Big Rom', que se enfrenta a uno de sus momentos más delicados de su carrera deportiva.