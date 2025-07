El Nápoles dice adiós al Maradona

Italia será uno de los países anfitriones en la Eurocopa 2032, juntamente con Turquía. Esa situación ha afectado directamente al Nápoles, que ha comunicado que el actual estadio Diego Armando Maradona no cumple con las condiciones para ser sede del evento futbolístico. Debido a que tampoco se puede reformar, se creará un nuevo estadio desde cero.

La UEFA determinó los parámetros necesarios y el estadio Diego Armando Maradona no cumple con ellos. "La UEFA y la FIGC no han dado el visto bueno al proyecto público”. El conjunto de Aurelio Di Laurentiis estuvo estudiando la posibilidad de adaptar el estadio a las condiciones reclamadas, pero no existe "compatibilidad para una inversión".

"El estadio Maradona se consideró incompatible con el proyecto. Las intervenciones propuestas por el Municipio, que eran insatisfactorias en términos de sostenibilidad financiera, tampoco permitirían que el estadio alcanzara los estándares exigidos a una instalación moderna. El Nápoles pretende invertir sus propios recursos en la construcción de un nuevo estadio, capaz de albergar la Eurocopa 2032", expresaba el comunicado.

"Para ello, el club ha identificado una zona desfavorecida de la ciudad, donde la construcción de un nuevo estadio contribuiría significativamente, y sin coste para la comunidad, al plan de regeneración urbana de la ciudad", finalizaba. Por tanto, el Nápoles se mudará a otro estadio, pero mantendrá el actual sin derrumbarlo, ya que se considera un monumento del fútbol.