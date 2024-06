El Nápoles cierra la puerta a la salida de Kvaratskhelia

La selección de Georgia juega esta noche un decisivo partido ante Portugal. El combinado georgiano necesita ganar si quiere tener opciones de clasificarse para los octavos de final de la Eurocopa. Entre los jugadores más importantes, indudablemente, se encuentra Khvicha Kvaratskhelia.

El futbolista del Nápoles es la gran estrella de la selección, pero no ha podido mostrar su mejor versión en el torneo internacional. En dos partidos, no ha conseguido ver portería ni dar una asistencia de gol.

Fuera de su actual rendimiento con la selección, el futbolista es uno de los protagonistas del mercado de fichajes. Tras varias temporadas demostrando estar preparado para dar un salto en su carrera, los rumores sobre su futuro no cesan.

No obstante, ante el interés de diferentes equipos europeos, el presidente del Nápoles, De Laurentiis, ha querido salir al paso: "No hay problemas con Kvaratskhelia, tiene contrato y le ofreceremos un nuevo trato. No veo ningún problema".

Además, el nuevo entrenador del conjunto napolitano, Antonio Conte, también se ha manifestado sobre el futuro del jugador georgiano. "No hay dudas. Khvicha Kvaratskhelia se queda aquí y jugará en el Napoli", apuntó el técnico italiano.