El Nápoles ataca al PSG por Kvaratskhelia: "Es ilegal, pero no me sorprende"

Guerra abierta entre el Nápoles y el París Saint-Germain por Khvicha Kvaratskhelia. El jugador georgiano es uno de los grandes objetivos de este verano del equipo parisino, aunque el club napolitano se ha cerrado en banda ante la posibilidad de que su estrella abandone Italia este verano...

El PSG, por su parte, sigue quemando todas sus balas para intentar traer al extremo este mercado de fichajes. El jugador tiene contrato en vigor con el Nápoles, aunque esta circunstancia no ha impedido que el equipo parisino inicie contactos con Kvaratskhelia, una práctica que ha colmado la paciencia del Nápoles, especialmente de su presidente De Laurentiis.

El presidente napolitano ha repasado la actualidad del club en la presentación de su nuevo entrenador, Antonio Conte. De Laurentiis no se ha mordido la lengua hablando de la situación de algunos de sus jugadores clave, entre ellos Di Lorenzo, Osimhen o Kvaratskhelia.

La situación del extremo georgiano es especialmente delicada en el Nápoles. Las continuas declaraciones de su agente, que sigue buscando una salida para su jugador, contrastan con la postura del club de intentar retener a su estrella como pueda... a pesar del interés de clubes como el París Saint-Germain.

El PSG se lanza a por el jugador

No es ningún secreto que el equipo parisino tiene al georgiano en su agenda para la próxima temporada. La salida de Kylian Mbappé obliga al PSG a buscar alternativas en el mercado con Kvaratskhelia entre los escogidos para liderar una nueva etapa en París. Sin embargo, el Nápoles no está por la labor de escuchar los cantos de sirena que provienen de la capital francesa.

De Laurentiis confirmó que se sentarán con el extremo para encontrar una solución: "No hay problemas. Me sentaré con la directiva y con sus agentes, encontraremos una solución", ha explicado. Más duro ha sido el presidente con el PSG, a quien no ha dudado en atacar por intentar contactar con su jugador: "Hay quienes hacen ofertas a nuestros jugadores sin tener nuestra autorización. Eso es ilegal", ha expresado.

Se trata de una práctica que, a pesar de no estar permitida, se ha convertido en frecuente entre los clubes. Sin embargo, el presidente napolitano ha ido a más: "En ese club está el presidente de la ECA (Asociación de Clubes Europeos), pero no me sorprenden estas en el fútbol. Intento ser correcto, quiero serlo siempre", ha explicado. Un ataque directo al presidente parisino, Al-Khelaifi, quien parece dispuesto a todo con tal de conseguir la llegada del extremo georgiano.