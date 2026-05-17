El Nápoles se asegura la Champions... y un fichaje

El Nápoles cumplió con su objetivo europeo y, de paso, cerró uno de los movimientos más importantes de su próximo proyecto. El conjunto de Antonio Conte certificó este domingo su clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones tras imponerse con autoridad por 0-3 al ya descendido Pisa, un resultado que además activó la cláusula de compra obligatoria de Rasmus Hojlund, que seguirá en el club de forma permanente.

El equipo napolitano dejó resuelto el encuentro en apenas seis minutos. Primero golpeó Scott McTominay en el 21, con un disparo raso de derecha imposible para Semper. Poco después, en el 27, Amir Rrahmani amplió la ventaja tras un saque de esquina en una acción desafortunada para el guardameta local, que terminó introduciendo el balón en su propia portería pese a su intento de evitar el tanto.

Con el 0-2 y más de una hora aún por disputarse, el choque quedó prácticamente sentenciado. El Pisa, colista y ya matemáticamente descendido, encadenó así su octava derrota consecutiva, incapaz de frenar a un Nápoles que necesitaba recuperar sensaciones tras dos jornadas sin ganar y una sola victoria en sus cinco compromisos anteriores.

El tercer tanto llegó ya en el tiempo añadido, cuando Rasmus Hojlund cerró la goleada con el 0-3 definitivo. Un gol que tiene un significado especial, porque el delantero danés será jugador Gli Azzurri de forma definitiva. Con la clasificación matemática para la Champions, se activó automáticamente la obligación de compra incluida en el acuerdo alcanzado el pasado verano con el Manchester United.

Así, Hojlund continuará en el Nápoles a cambio de 44 millones de euros, cifra a la que se suman los seis millones abonados por la cesión inicial, elevando la operación total hasta los 50 millones.

“Se siente raro, porque durante el último año ya me sentía como un jugador del Napoli. La forma en que ustedes, los aficionados, me apoyaron, me hicieron sentir como en casa y me permitieron recuperar mi confianza es algo por lo que estoy tan agradecido”, dijo Hojlund tras el partido. “Despedirme del Manchester United es algo que también se siente un poco emocional. Mi sueño de la infancia se hizo realidad al jugar en Old Trafford con la camiseta roja”.

“Así que el gol de hoy simboliza un nuevo comienzo con confianza, en el que daré todo por el tiempo que viene al Napoli, y un agradecimiento a todos los aficionados, jugadores y personal del Manchester United que hicieron realidad el sueño que tenía de niño. Es hora de nuevos sueños, así que vamos a perseguirlos”, añadió

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El delantero internacional danés, una apuesta personal de Conte, seguirá liderando el ataque napolitano en la temporada 2026-27, ya con el escaparate de la máxima competición continental asegurado.