Nani, Sócrates o Lucarelli: cuando el fútbol abraza al comunismo

Fundado en 1921, el Partido Comunista de Portugal jugó un papel importante en la reivindicación de la clase obrera lusa tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. Más de cien años de lucha escenificada con eventos canónicos como la Revolución de los Claveles (1974), episodio determinante en el proceso de las primeras elecciones democráticas libres del país. La centenaria formación política es dirigida desde 2022 por Paulo Raimundo, secretario técnico, y apoyada por muchos actores de la diplomacia local. El más reciente, y uno de los más mediáticos, fue Luis Nani.

El mismo extremo que supo deslumbrar a Sir Alex Ferguson para fichar por el Manchester United es ahora un activista soporte de Coalición Democrática Unitaria, fuerza de la PCP y el Partido Ecologista, siendo el último de los ejemplos de futbolistas que han mostrado públicamente su apoyo a las causas de la izquierda, lista siempre liderada por Sócrates.

EL DOCTOR, UN EJEMPLO

Es inevitable ligar la revolución con el fútbol sin hablar del exfutbolista brasileño. Bajo el liderazgo del 'Doctor' (graduado en la Universidad de Sao Paulo), el Corinthians adoptó un modelo de autogestión en el que jugadores, cuerpo técnico y personal votaban todas las decisiones, desde los entrenamientos hasta los fichajes: la denominada 'Democracia Corinthiana'.

Más allá del terreno de juego, el proyecto se convirtió en una plataforma de resistencia contra la dictadura militar brasileña (1964-1985), con mensajes políticos en las camisetas y actos públicos de apoyo a la apertura democrática.

Sócrates durante el Mundial de 1982 / ANTONI CAMPAÑÀ

Su figura trascendió lo deportivo, convirtiéndose en un referente internacional de la implicación y desterrando el mito de 'no mezclar deporte con política'. "Yo soy socialista, en el sentido pleno de la palabra. Comunista", dijo tajante en alguna ocasión. En el verde también brilló: multicampeón con su Corinthians y figura ineludible de la Brasil que se quedó sin corona en Sarrià, eliminada contra Italia en la segunda fase del Mundial 1982.

LUCARELLI, EL CHE DE LIVORNO

"Luché por el pan, no por un filete. Marqué 240 goles en todas partes y contra todos. Fui el máximo goleador de Italia, pero todo se subestimó en comparación con mis ideales políticos, que me llevaré a la tumba. No es justo". Cristiano Lucarelli es un ejemplo claro del espíritu de lucha con el que se vive casi obligatoriamente en su natal Livorno.

En la ciudad portuaria nació nada menos que el 'Partito Comunista Italiano' hacia 1921, sección de la Internacional Comunista ilegalizada cuatro años más tarde por Benito Mussolini. Lucarelli forjó su caracter de lucha y protesta en las calles toscanas. Y en el Armando Picchi, hogar del US Livorno, con su camiseta roja amaranto -no podía ser de otra manera-.

Su '99' es mítico en el Armando Picchi / EFE

En sus inicios con la selección Sub-21 llegó a celebrar un gol con la camiseta del Che Guevara, lo que le costó una fuerte tensión con la Federación Italiana. Matizó entonces los festejos, aunque no sin un mensaje: siempre con el puño en alto. Así compartió la Bota de Oro de 2005 con Henry y Forlán, más de un lustro después de su paso por España con el Valencia.

IPPIG, LAS MANOS DEL ST. PAULI

Si de izquierdas se trata en el fútbol profesional, no se puede ignorar la presencia del St. Pauli alemán. El equipo de Hamburgo, aunque humilde en sus conquistas, ha sido siempre reconocido por su cultura social y el apoyo a las políticas de la revolución. Y ejemplo de ello es Volker Ippig, quizá el emblema en el césped más identificado con la postura de la entidad.

Volker Ippig, exportero del St. Pauli / FC ST. PAULI

El portero prestó sus mejores paradas durante más de una década al equipo germano (1981-1992), además de hacerse conocido por su activismo. Fue parte del movimiento de Hafenstraße en la propia St. Pauli y, además, cruzó el charco para apoyar al Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Una lesión en las cervicales le obligó a la retirada, pero el 'punk de la portería' jamás dirá adiós a su militancia.