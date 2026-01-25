Nani sale del retiro a los 39 años: este es el pastizal que cobrará en Kazajistán

El extremo portugués Nani (39 años), había anunciado su retirada en diciembre de 2024. El que fuera campeón de Europa con Portugal en 2016 y jugador histórico del Manchester United, además de pasar por otros equipos como el Valencia CF, ha decidido volver a ponerse las botas. Lo hará en Kazajistán, con un salario de crack.

El propio futbolista lo confirmó este domingo a través de sus redes sociales, anunciando que había llegado a un acuerdo con el Aktobe hasta finales de este año. Según las informaciones difundidas por los medios locales, percibirá el salario más alto del campeonato kazajo, con unos ingresos de 70.000 dólares mensuales.

“Estoy muy feliz de unirme al FC Aktobe”, escribió Nani, quien también expresó su intención de aportar al crecimiento del club y del fútbol en Kazajistán, cuyos clubes compiten bajo el paraguas de la UEFA. "Quisiera agradecer al propietario del club, el Sr. Nurlan Artykbaev, al presidente, el Sr. Arman Ospanov, y al gobernador, el Sr. Askhat Shakharov, su hospitalidad y apoyo. Me impresionó mucho la visión de futuro del club y trabajaré duro para llevarnos a nuevas alturas, tanto a nivel nacional como internacional".

El luso se incorpora en este mercado a un equipo que finalizó quinto en la última liga y que tiene su sede en el noroeste del país, próximo a la frontera con Rusia.

El título liguero fue para el Kairat, que esta temporada participó por primera vez en la fase de grupos de laChampions League, donde se midió al Real Madrid.

Salido de la cantera del Sporting de Portugal, Nani conquistó cuatro Premier Leagues y una Liga de Campeones, entre otros títulos durante sus ocho temporadas como 'red devil'. Tras su paso por España en el conjunto 'che', militó en Fenerbahçe y Adana Demirspor en Turquía, Lazio y Venezia en Italia, Orlando City en Estados Unidos y Melbourne Victory en Australia.

Con la selección portuguesa disputó 112 partidos internacionales y fue uno de los integrantes del equipo que levantó el primer gran título de su historia, la Eurocopa de Francia 2016.