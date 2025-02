Nainggolan, indignado: "Parecía que hubiesen detenido a Pablo Escobar"

El futbolista belga Radja Nainggolan ha vivido en las últimas semanas una auténtica odisea con su detención en el marco de una operación contra el narcotráfico. El jugador, , que afronta el tramo final de su carrera militando en las filas del KSC Lokeren-Temse de la Segunda División de Bélgica, acabó imputado por presunta participación en organización criminal y puesto en libertad condicional, según informaron sus abogados a finales de enero. Unos días después del arresto, el jugador ha hablado de lo sucedido en una entrevista.

“Al día siguiente de enterarme de que iba a tener un niño, terminé en la cárcel”, explicó el futbolista. Nainggolan relata como estuvo más de cuatro horas en la sala de interrogatorios y como se hizo demasiado tarde para ver al juez de instrucción y tuvo que quedarse retenido. "Me dijeron que iba pasar toda la noche en un calabozo. Era como si hubiesen detenido a Pablo Escobar, aunque yo estaba relacionado con los casos de drogas en los que estaba metido mi amigo", recuerda en la entrevista concedida a 'Het Laatste Nieuws'.

"No me hicieron ninguna pregunta relacionada con drogas. Tan sólo querían saber qué tipo de relación tenía con esta persona", explicó Nainggolan. "Él es un amigo, sí. Él siempre ha sido sincero conmigo. No puedo decir nada malo de él. No puedo ni debo decir más", comentó, reconociendo que "la cárcel es una experiencia muy rara que no me gustaría volver a vivir". "Me presentaron como un narcotraficante", afirmó.

Explicarlo a la familia, un duro trámite

Para Nainggolan, lo más difícil fue contárselo a su familia. "Mi novia me conoce lo suficiente como para saber que nunca me involucraría en nada nefasto. También tuve que contárselo a mis cuatro hijas. La mayor tiene 17 años y tenía muchas preguntas", explica.

Apenas un día después el jugador ya estaba de vuelta con su equipo y participó en el partido contra La Louvière. Pese al incidente, la afición le recibió como a todo un héroe y según apuntan medios locales se llegaron a vender 200 camisetas suyas para el encuentro.