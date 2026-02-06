Nadie vale más en América: negocio redondo con Vitor Roque

Ciertamente, la aventura de Vitor Roque en el fútbol europeo no salió como se esperaba. El delantero brasileño aterrizó en el FC Barcelona, un destino siempre exigente para cualquier jugador que busca consolidarse en la élite del fútbol europeo. Llegó en el mercado invernal de la temporada 2023-24, pero lo cierto es que su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas generadas por su traspaso.

Vitor Roque disputó únicamente 353 minutos repartidos en 16 partidos oficiales, en los que logró anotar dos goles. Ante la falta de continuidad y protagonismo, en el Barça consideraron que la mejor opción para su desarrollo era una cesión. Sin embargo, la fórmula tampoco dio resultado. Con mayor confianza y oportunidades en el Real Betis, ‘Tigrinho’ tampoco fue capaz de sacar a relucir su mejor versión.

Vitor Roque celebra su gol con Palmeiras contra Bragantino / @PALMEIRAS

El desenlace fue su regreso a Brasil. El Palmeiras apostó fuerte por repatriar al delantero y desembolsó cerca de 25 millones de euros al club azulgrana para hacerse con sus servicios, poniendo así un final abrupto a su etapa en Europa. Ya en su país natal, Vitor Roque ha recuperado esa versión imparable y letal dentro del área que lo volvió un jugador a tener en cuenta.

Versión imparable

Pese a un inicio algo irregular, poco a poco y de manera progresiva ha vuelto a su mejor nivel y ya supera los 20 goles con la camiseta del Palmeiras desde su regreso. Se le vuelve a ver con esa chispa diferencial para moverse dentro del área y ha recuperado su facilidad para ver portería, mostrando nuevamente una notable eficacia de cara al gol.

Este excelente rendimiento de Vitor Roque ha vuelto a despertar el interés de varios equipos de primer nivel del fútbol europeo. En ese sentido, el nombre de ‘Tigrinho’ se ha relacionado en varias ocasiones con el Chelsea, un club que suele acudir con cierta frecuencia al mercado sudamericano para hacerse con los servicios de jugadores con buen presente, pero con un futuro aún mejor.

Y el propio Vitor Roque en ningún caso cierra la puerta a regresar al fútbol europeo. "Fui a Europa muy pronto. Aprendí mucho de mi experiencia. De la misma forma, volver al fútbol brasileño no es dar un paso atrás, al contrario. A veces tienes que dar un paso atrás para dar dos al frente. También es un sueño volver a Europa, adaptarme. Si Dios quiere, seguiré haciendo mi trabajo en el Palmeiras, porque hoy es mi objetivo, y en el futuro volveré a Europa", admitió hace un tiempo.

Negocio redondo

Lo cierto es que la operación Vitor Roque ha sido un negocio redondo para el Palmeiras. El club brasileño fichó al ‘killer’ brasileño por 25,5 millones de euros fijos más cinco en variables, a cambio del 80 % de los derechos del futbolista. El FC Barcelona, por tanto, conserva un 20 % del jugador. Y tan solo unos meses después, el atacante ya ha demostrado un rendimiento que justifica con creces la inversión y que, además, augura una importante plusvalía futura.

Los jugadores más valiosos de Sudamérica, según Transfermarkt / Marc Creus

Con un valor de mercado que ronda los 35 millones de euros, según la web 'Transfermarkt', Vitor Roque se ha consolidado como el futbolista más valioso de todo el continente sudamericano y, por extensión, como uno de los grandes nombres del Brasileirão. Comparte estatus en la cima, aunque con ventaja en el factor edad: el delantero del Palmeiras apenas tiene 20 años.

Asimismo, atraviesa el mejor momento de su carrera, algo que también avalan los números. Según el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES Football Observatory), ‘Tigrinho’ alcanza un valor de venta cercano a los 85 millones de euros. Casi nada.