Nadie piensa en Antony

Le espera un verano muy movido a Antony. El delantero brasileño dejó atrás su pesadilla del Manchester United para volver a sonreír en el Betis bajos las órdenes de Manuel Pellegrini. Pero, tras media temporada para el recuerdo en tierras andaluzas, tiene un serio problema.

Pocas sensaciones hay peores que la incertidumbre de no saber que te depara el futuro. Antony regresa al United después de recuperar su mejor versión. En el Betis, fue de nuevo ese jugador desequilibrante y diferencial en los últimos metros. Nueve goles y cinco asistencias en 26 partidos lo demuestran.

Betis - Valencia: El gol de Antony

Pese a este excelente rendimiento en el conjunto bético, los 'red devils' no cuenta con él. Concretamente, el técnico Ruben Amorim no incluye al brasileño en su planificación de la próxima temporada. Y tampoco parece que Antony se quiera quedar en Mánchester, donde llegó a pasarlo muy mal.

"Pasé un tiempo muy difícil en el United y no encontraba ese placer. Le dije a mi hermano que no podía aguantarlo más. Lo único que quería era estar en casa. No tenía fuerzas ni para jugar con mi hijo. Me pasaba días sin comer y encerrado en mi habitación", explicó recientemente.

Antony, tras perder la final de la Conference League / Agencias

Lo cierto es que Antony se encuentra en una situación muy complicada. Sin contar para el Manchester United, el Betis, que desea poder contar con él otra vez, tampoco tiene la fuerza económica para pagar su traspaso. Valorado según 'Transfermarkt' en 20 'kilos', el club inglés lo ha tasado en más del doble. Inviable para los béticos.

Por otra parte, está su deseo. Sin lugar a dudas, al jugador brasileño le encantaría seguir en el Betis, el lugar donde se ha reencontrado son su mejor versión como futbolista y persona. Teniendo en cuenta la dificultad de regresar al fútbol español, cualquier alternativa debe pasar por un equipo que le asegure ser importante sobre el terreno de juego. Esa es la condición.

Aunque en el Betis no piensan tirar la toalla y lucharán hasta el final por Antony, ya hay varios equipos que han mostrado interés en su situación. Entre ellos, Bayer Leverkusen y Bayern de Múnich han aparecido en escena con la intención de firmar al brasileño. A veces en el fútbol, como en la vida, no hay final feliz.