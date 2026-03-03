Nadie frena a Messi: otro premio para el '10'

Lionel Messi fue elegido este lunes como el mejor jugador de la segunda jornada de la Major League Soccer 2026 tras liderar una espectacular remontada que culminó con victoria por 2-4 del Inter Miami CF ante Orlando City.

El astro argentino volvió a demostrar por qué sigue marcando diferencias en el fútbol estadounidense. Con su equipo en desventaja 2-0 durante la primera mitad, Messi asumió el protagonismo en el complemento y cambió por completo el rumbo del partido. Primero firmó el empate 2-2 con un potente y preciso disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta rival. Ese tanto no solo devolvió la esperanza al conjunto de Miami, sino que desató la reacción anímica del equipo.

Minutos más tarde, el campeón del mundo mostró también su visión de juego. En una acción rápida de transición ofensiva, asistió con gran claridad al venezolano Telasco Segovia para el 2-3, culminando así la remontada. Lejos de conformarse, Messi puso el broche de oro a su actuación con un magistral lanzamiento de falta que significó el 2-4 definitivo, desatando la euforia entre los aficionados visitantes.

El reconocimiento supone la decimotercera ocasión en la que Messi es nombrado mejor jugador de la jornada desde su llegada a Miami en 2023. Es, además, la primera distinción individual que recibe en la presente temporada, en la que vuelve a perfilarse como uno de los grandes protagonistas del campeonato.

¡Golazo de Messi a la escuadra para la remontada del Inter Miami! / @InterMiamiCF

Ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga en las dos últimas temporadas, Messi continúa ampliando su legado en la MLS. En la clasificación histórica de premios al mejor jugador de la jornada, solo se encuentra por detrás de Landon Donovan, que acumula 19 reconocimientos, y de Jeff Cunningham, con 14, ambos tras más de una década compitiendo en la liga.

A sus 38 años, Messi no solo mantiene intacta su calidad, sino que sigue siendo determinante en momentos clave, consolidando a Inter Miami como uno de los equipos más competitivos del torneo y reafirmando su impacto en el crecimiento y la proyección internacional de la MLS.