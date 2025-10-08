La mutación oculta del PSG

Ya son más de dos años de cambios en París. Y qué cambios. Desde su llegada a la capital francesa en el verano de 2023, Luis Enrique fue dibujando poco a poco una sonrisa en el rostro de Nasser Al-Khelaïfi. Tras muchos años siguiendo el camino equivocado, el máximo mandatario del PSG pudo respirar finalmente tranquilo al ver cumplido el gran objetivo de Qatar la noche del 31 de mayo de 2025 en Múnich.

Dembélé y Luis Enrique posan con el Balón de Oro y el trofeo a mejor entrenador del mundo / YOAN VALAT

Para levantar la Champions League, el técnico asturiano ha trabajado de lo lindo, implementando con mimo su método y revolucionando todo aquello que no encajaba en su obra. Lo que antes era un conjunto sostenido por el talento individual de Kylian Mbappé, ahora es una máquina coral en la que cada pieza brilla al servicio del grupo.

Una revolución total

Pero Luis Enrique no solo ha modificado la manera de jugar, sino también la filosofía de un club acostumbrado a fichar estrellas, orientándolo ahora hacia la creación y el desarrollo de sus propios jugadores. Ha transformado tanto al club que, incluso, ha cambiado la historia de un equipo construido a base de millones de euros. Sin embargo, uno de sus últimos cambios -y que en cierta manera explica la reciente e importante victoria en Montjuïc ante el Barça- ha pasado desapercibido.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick saluda al del PSG, Luis Enrique este miÃ©rcoles antes del partido de la fase de grupo de la Liga de Campeones que enfrenta al FC Barcelona y al PSG en el Lluís Companys de Barcelona / Siu Wu

Se suele decir que a los equipos de Luis Enrique les cuesta arrancar. Él mismo lo reconoció en su primera temporada al mando del PSG. En la jornada 7 de Ligue 1, el PSG iba quinto, con 12 puntos en la Ligue 1, y acababa de encajar una durísima derrota en la Champions League ante el Newcastle (4-1 en St. James’s Park). Tras una fase de grupos más complicada de lo esperado, afirmó con convicción: “En febrero seremos más fuertes”.

Luis Enrique cumplió su palabra y el equipo creció con el paso de los meses. Alcanzó las semifinales de la máxima competición europea -donde cayó ante un Borussia Dortmund mucho más eficaz- y dominó en territorio galo con autoridad, disipando los fantasmas de un inicio titubeante, el peor en la última década.

Mal inicio, pero temporada histórica

La pasada temporada, la mejor de la historia del club desde su fundación, tampoco estuvo exenta de un mal arranque. En la jornada 7 del campeonato doméstico, el PSG miraba el liderato desde la segunda plaza, a dos puntos del Mónaco (19), y en Champions ya había fallado en su primer partido importante tras vencer al Girona en el debut sobre la bocina y con la colaboración de un errático Gazzaniga. Visitó el Emirates Stadium y salió trasquilado contra el Arsenal de Mikel Arteta, mucho más rodado (2-0).

El cambio del equipo fue espectacular a partir del play-off de acceso a octavos de la Champions League, y el resto ya es historia del deporte rey. Una temporada para enmarcar, con una única mancha: la derrota ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes, disputada en Estados Unidos. Y aunque algunos piensen que esta temporada no ha cambiado nada en el PSG, lo cierto es que sí: ha empezado como un tiro.

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, celebrando la victoria del Mundial de Clubes / Perform

Por primera vez desde que Luis Enrique asumió el mando del conjunto, el equipo ha comenzado a pleno rendimiento desde el primer día. Curiosamente, tras un verano extremo que obligó a iniciar el curso 2025-26 sin pretemporada y con un título en juego desde el primer encuentro: la Supercopa de Europa ante el Tottenham inglés.

Victoria en Montjuïc

El PSG no falló, pese a las dudas sobre el estado físico de la plantilla, venció al conjunto británico de manera épica y ha mantenido esa dinámica hasta el presente mes de octubre. Líder en solitario en la Ligue 1 tras siete jornadas -con cinco triunfos, un empate y una derrota-, también ha mostrado su poderío en la Champions League. Con dos victorias en dos partidos, exhibió su inmenso nivel ante el Barça de Hansi Flick en Montjuïc (1-2).

Paris Saint Germain's forward Gonçalo Ramos (R) celebrates after scoring the 1-2 goal during the UEFA Champions League phase soccer match between FC Barcelona and PSG in Barcelona, Spain, 01 October 2025. EFE/Siu Wu / Siu Wu / EFE

Hace meses que en París ya no viven de la promesa del mañana. Y si quedaba algo por demostrar, Luis Enrique puede estar tranquilo durante este parón de selecciones. Esta temporada, su PSG ha dejado claro que ya sabe poner la sexta marcha desde el primer día, incluso sin tiempo para tomar aire antes de volver a arrancar. ¿Mantendrán el nivel durante toda la campaña?