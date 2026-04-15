Musiala, la carta sorpresa de Kompany y el Bayern

En el Bayern de Múnich tienen claro que la eliminatoria de cuartos de final ante el Madrid no está, ni mucho menos, sentenciada. El conjunto bávaro fue capaz de asaltar el Santiago Bernabéu gracias a los goles de Luis Díaz y Harry Kane, pero Mbappé recortó distancias para dejar la ventaja alemana en tan solo un gol de distancia.

En Alemania saben que nunca hay que dar por muerto al Real Madrid, y menos en la Champions League, su competición predilecta para obrar milagros que parecían imposibles, o al menos muy improbables. Y este miércoles lo volverán a intentar. Pese a ir por detrás en la eliminatoria, disputar la vuelta a domicilio y ciertamente parecer un equipo inferior futbolísticamente hablando, buscarán otra remontada para el recuerdo.

Champions

No obstante, parece que en el vestuario del Bayern de Múnich saben que todavía no hay nada hecho. En esa línea se expresó Leon Goretzka ante las advertencias de lo que es capaz de hacer el Madrid: "No necesitamos que nos adviertan. Sabemos perfectamente contra quién jugamos y qué tipo de partido es. En la ida se vio lo rápido que pueden generar ocasiones de gol. Por lo tanto, nadie necesita advertirnos de eso. Lo sabemos nosotros mismos".

También hizo declaraciones en la misma línea Kimmich. “Da completamente igual en qué forma estén. Cuando llega la Champions, rinden. Por eso creo que no importa cómo hayan jugado antes”, apuntó el centrocampista germano.

En ese contexto de máxima exigencia, todas las miradas en el Bayern se centran ahora en el estado físico de algunos de sus jugadores más determinantes. Entre ellos, Serge Gnabry, que arrastra molestias musculares y es seria duda para el choque de vuelta en el Santiago Bernabéu. Su situación ha abierto un escenario que en Múnich consideran clave en la planificación ofensiva de Vincent Kompany.

Kane y el Bayern celebraron triunfo Bernabéu 1 2 / EFE

Y es ahí donde aparece la gran incógnita, y posible golpe de efecto, del técnico belga: la figura de Jamal Musiala. Según apuntan informaciones procedentes de Alemania, el mediapunta ya ha dejado atrás sus problemas físicos recientes y podría estar en condiciones de partir de inicio en un partido de máxima exigencia como el del Bernabéu, siempre a expensas de la evolución en las últimas sesiones de entrenamiento.

En el cuerpo técnico del Bayern valoran especialmente su capacidad para romper partidos cerrados con conducción, desequilibrio entre líneas y último pase, un perfil que encajaría como anillo al dedo en un escenario donde el conjunto bávaro podría necesitar más talento asociativo para superar la presión del Real Madrid. No se descarta, incluso, que su presencia desde el inicio responda a un plan específico para castigar los espacios a la espalda de la medular blanca.

Musiala celebra su gol contra el Atalanta / Anna Szilagyi

La posible titularidad de Musiala se interpreta en Alemania como una de las grandes cartas estratégicas de Kompany para el duelo de vuelta, en el que el Bayern deberá equilibrar el control del partido con la necesidad de encontrar mayor fluidez ofensiva. Su entrada en el once, en lugar de un Gnabry entre algodones, supondría además un ajuste de peso en el frente de ataque bávaro en un escenario de máxima tensión europea.

Noticias relacionadas

El duelo, en cualquier caso, vuelve a quedar condicionado por la amenaza del Real Madrid y su capacidad de elevar el nivel en noches de Champions, con futbolistas como Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Vinícius Júnior siempre listos para inclinar la balanza, mientras el Bayern espera que la posible aparición de Musiala sea el factor diferencial que marque la eliminatoria.