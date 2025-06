Muniain se despide de San Lorenzo y piensa en la retirada: "Es una opción que está ahí"

Iker Muniain ha dicho este viernes adiós a San Lorenzo de Almagro y al fútbol argentino en una rueda de prensa en la que también ha dejado abierta la puerta a la retirada.

"Quiero agradecer a todos los hinchas, no solo de San Lorenzo, sino de todo el fútbol argentino, que allá donde estuve siempre me han mostrado su cariño. A todos los jugadores a los que me he enfrentado de la liga argentina que me respetaron mucho, a pesar de que alguna patada me dieron (risas). Pero agradezco mucho su respeto", decía Muniain en su despedida. "Cuidemos el fútbol argentino porque es muy bonito. Gracias a mis compañeros, al club y a mi familia. Ha sido un placer muy grande. Aguante San Lorenzo, y volveré".

En la misma conferencia de prensa en Buenos Aires, el delantero español, ex del Athletic Club, reconoció que "es la primera vez en mi carrera que la retirada pasa por mi cabeza. Es una opción que está ahí, pero quiero darme tiempo".

Entre los motivos, Muniain valoró que "tener lejos a mis hijos me ha pesado y es algo que puede hacerme dejar el fútbol".

Muniain lleva 16 años de carrera profesional defendiendo la camiseta de su club de la infancia en Bilbao, antes de recalar en el fútbol sudamericano en septiembre de 2024.

San Lorenzo anunció, mediante un comunicado, la salida de Iker esta misma semana tras hacer uso de la cláusula de rescisión de su contrato de manera unilateral por motivos personales. En pocos meses, el español se ha convertido en una referencia y en el capitán del conjunto azulgrana.

"He podido vivir 9 ó 10 meses realmente maravillosos aparte de todas las circunstancias, problemas que ha habido en algún momento, pero ha sido muy especial, ha sido muy bonito", añadió el navarro.

Muniain se ha encontrado en El Ciclón un agrave crisis institucional que incluye inhibiciones económicas por deudas y la licencia de su presidente, Marcelo Moretti, tras un escándalo por un caso de sobornos para fichar a un juvenil. Muniain salió en nombre de la plantilla este mes de mayo a dar un comunicado denunciando que llevaban "varios meses sin percibir nuestros salarios, lo que no sólo afecta directamente a nuestras familias, sino que también pone en jaque el normal desarrollo de nuestra actividad profesional".

Esta temporada, el '1' de San Lorenzo ha disputado 12 partidos y ha logrado un gol en el Torneo Apertura, consolidándose como uno de los líderes de su equipo. Tras una temporada 2024 regular, este año San Lorenzo alcanzó las semifinales del Apertura, en las que perdió con Platense, club que finalmente se consagró campeón.