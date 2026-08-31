El mundo reacciona al retiro de la selección de Messi: "Gracias por tanto capitán"

El retiro de Messi de la selección argentina es la noticia más comentada del día. A sus 39 años, tras haber vestido la camiseta de la Albiceleste en 207 ocasiones, 125 goles marcados, 68 asistencias repartidas y dos Copas América y un Mundial ganados, el astro argentino pone fin a su etapa en Argentina.

Messi ha hecho pública su retirada a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. Las reacciones no han tardado en llegar. Los primeros en mostrar su apoyo y agradecimiento han sido jugadores con los que ha compartido muchos momentos en la selección argentina: Tagliafico publicó un "gracias eternas" mientras que Di María publicó el mismo mensaje añadiendo "capitán" al final.

"Hoy se despide de la Selección el jugador que todos admiramos. Gracias infinitas" puso en sus redes Guiliano Simeone, mientras que Leandro Paredes optó por un "Gracias por absolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán".

El mensaje de despedida del 'Cuti' Romero fue algo más extenso: "Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mí y por nuestro país. Gracias por tanto capitán" publicó el nuevo fichaje del Atlético de Madrid.

Uno de los mensajes más emotivos lo ha publicado su compañero en el Inter de Miami, Rodrigo de Paul: "Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección... Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuántas sonrisas sacaste. Sos eterno".

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