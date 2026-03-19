El mundo del fútbol felicita a Messi por sus 900 goles y... silencio del Barça

Desde todos los rincones del mundo llegaron las felicitaciones a Lionel Messi por los 900 goles en su carrera profesional. Aficionados, excompañeros, estrellas de otros deportes y múltiples instituciones enviaron sus mensajes luego de que anotara el tanto en la Copa de Campeones de Concacaf, pero entre la ola de felicitaciones, faltaron las del Barcelona, para quien anotó más de 600 goles.

Pese a nunca jugar a nivel de clubes en la CONMEBOL, esta aprovechó para publicar un video de su primer gol con Argentina en una Copa América, durante los cuartos de final contra Perú en la edición 2007. Uno de los 115 que ha anotado con la Albiceleste.

La cuenta oficial del Balón de Oro también envió su felicitación con una sencilla imagen de Messi sosteniendo el premio al mejor futbolista y el mensaje "Iconic" ('Icónico'), para referirse al ocho veces ganador del galardón.

Incluso, pese a ser breve su paso con el PSG -- disputando apenas 75 partidos y anotando 32 goles, el 3.5% en su carrera -- la cuenta oficial del equipo y la Ligue 1 en castellano enviaron sus mensajes felicitándolo por ingresar al selecto club de goles oficiales en el que únicamente figuran él y Cristiano Ronaldo.

Silencio en Barcelona

Pero entre tantos mensajes no hubo mención alguna por parte de LaLiga ni el Barcelona. Un silencio incómodo, recordando que Messi es el máximo anotador tanto del club azulgrana (672 goles) como del campeonato español (474).

La crisis económica del club durante la pandemia del Covid-19 propició la saldia del argentino en agosto de 2021. Una salida que vio también fricciones entre el jugador y la directiva del equipo -- encabezada por Joan Laporta, quien como parte de su campaña a la presidencia (2021) afirmó que Messi se quedaría en el club.

Sumado a la historia, este gol 900 llegó apenas diez días después de que Xavi Hernández asegurara que LaLiga había aprobado el regreso de Messi al Barcelona en 2023, pero que finalmente no se concretó. Unas declaraciones que generaron controversia y provocaron que el propio presidente de LaLiga, Javier Tebas, ofreciera su versión de la historia, asgurando que era falsa.

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Sea por hechos recientes o pasados, el silencio de LaLiga y el Barça deja un vacío en la narración de la historia de los tres involucrados y los 900 goles del argentino.