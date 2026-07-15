Tras el Mundial, vía libre para la decisión de Barcola

Qué complicado es digerir una eliminación en un Mundial, sobre todo cuando solo te separan dos victorias de tocar la gloria y levantar el trofeo más importante de este deporte. Que se lo pregunten a los franceses, que ya se veían saboreando la gloria eterna, pero acabaron sucumbiendo ante una España pletórica, un equipo al que resultó prácticamente imposible meterle mano.

Una de las caras de mayor decepción fue la de Bradley Barcola. El extremo del Paris Saint-Germain fue titular para intentar castigar la espalda de Pedro Porro con su velocidad y sus desmarques, pero lo cierto es que estuvo muy poco inspirado. De hecho, como todo el ataque francés. Apenas pudo superar a su defensor y se mostró realmente impreciso en la toma de decisiones.

Bradley Barcola de Francia celebra un gol ante Senegal / Sebastiao Moreira

Barcola ha sido una pieza importante en el esquema de Francia, aunque no un fijo indiscutible. Con Mbappé, Olise y Dembélé como intocables, Doué y Barcola se han disputado durante todo el Mundial el cuarto puesto en un ataque de auténtico lujo. En total, el extremo ha participado en siete partidos, cuatro de ellos como titular, y ha firmado dos goles y una asistencia.

Con estos números y su buen papel en el Mundial, así como el resto de la temporada con la camiseta del PSG, a Barcola no le faltan novias en el mercado. El jugador nacido en Lyon no parece tener clara su continuidad en París, sobre todo por la enorme competencia con futbolistas de primer nivel como Dembélé, Doué, Kvaratskhelia o incluso Ferrán Torres si se acaba dando su fichaje.

Doué y Barcola celebran con el PSG / SEBASTIEN NOGIER / EFE

La opción del Liverpool

Ante la imposibilidad ser tener un puesto fijo en el once, los rumores sobre una posible salida se han multiplicado en las últimas semanas. Barcola, que incluso fue relacionado con el Barça antes de los fichajes de Anthony Gordon y Adeyemi, tiene un importante cartel en el fútbol europeo. En ese sentido, parece que actualmente es el Liverpool quien más aprieta por él.

Y es que el Liverpool ha intensificado los contactos en los últimos días. Según informó el periodista David Ornstein, el club de Anfield considera que la situación del internacional francés puede jugar a su favor. En el Liverpool creen que el atacante encajaría a la perfección en el nuevo proyecto ofensivo del equipo (ya sin Salah) y vería con buenos ojos asumir un papel protagonista en la Premier League.

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Con la eliminación en el Mundial, Bradley Barcola ya tiene vía libre para definir su futuro. Preguntado por su futuro antes del enfrentamiento contra Paraguay, señaló que "estoy concentrado en el Mundial. Lo que pase después, no lo sé". Ahora, con Francia ya en casa después de perder en semifinales contra España, el extremo galo ya podrá ponerse a resolver su futuro, que en estos momentos parece lejos de París y más cerca de Liverpool.