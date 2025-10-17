Gessime Yassine, la nueva joya de Marruecos que ha vuelto loco al Mundial Sub-20

Hay jugadas que resumen un torneo entero. En la semifinal del Mundial Sub-20 entre Marruecos y Francia, un extremo zurdo, liviano y descarado, tomó el balón en la banda y empezó a dibujar recortes, amagos y fintas imposibles. Uno, dos, tres rivales caían a su paso como si fueran muñecos. Solo pudieron detenerlo con una falta contundente en el centro del campo, una patada que destilaba frustración acumulada de más de 90 minutos persiguiendo una sombra con el '17' a la espalda. Aunque lo parezca por la frescura de sus piernas, aquella acción tuvo lugar en la prórroga.

Ese futbolista que desquició a Francia durante 120 minutos es el mismo que doblegó a España en la primera jornada de la fase de grupos (marcó y asistió), que dinamitó a Brasil en la segunda (dos asistencias) y que firmó el 1-3 definitivo ante Estados Unidos en cuartos para avanzar a semifinales, donde volvió a ser determinante para Marruecos. Desconocido para muchos antes del torneo, Gessime Yassine (Salon-de-Provence, 2005) se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Mundial Sub-20 de Santiago de Chile.

Si solo se pudieran usar tres palabras para definirlo, serían talento, talento y más talento. Extremo derecho, zurdo, pequeñito, con un control de balón de película, Yassine es ese tipo de futbolista que apetece ver. Pero… ¿de dónde ha salido la nueva joya de Marruecos?

Descubrimiento del Dunkerque

El USL Dunkerque, club de la Ligue 2 francesa, apostó por él en enero de 2024 cuando aún era un completo desconocido. Entonces jugaba en el Marignane sub-19 y firmó hasta 2027. Hoy, tras su irrupción mundialista -que podría culminar del todo el domingo si Marruecos derrota a Argentina en la final-, ya está en el radar de varios grandes europeos.

Notre petit protégé Gessime Yassine 🇲🇦 est en finale de la Coupe du monde U20 😍#U20WC pic.twitter.com/umWoUI4UK8 — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) October 15, 2025

Hasta el momento, Yassine acumula dos goles y tres asistencias en seis partidos del torneo, titular en cinco de ellos. Es imprescindible para su seleccionador, Mohamed Ouahbi. Rápido, ágil, con desborde, visión y creatividad ilimitada, garantiza espectáculo cada vez que toca el balón. Pero no es solo clase: es también sacrificio.

Gessime Yassine, después el partido de semifinales del Mundial Sub-20 contra Francia / 'X'

Puede jugar en ambas bandas, como mediapunta o incluso de falso nueve. Y no le falta gol ni compromiso. En la semifinal contra Francia terminó tan exhausto que un miembro del cuerpo técnico tuvo que ayudarle a salir del campo en brazos.

Una importante comparación y un futuro brillante

En Francia ya lo comparan con Hatem Ben Arfa, otro zurdo mágico que marcó una época, aunque sin llegar a cumplir las enormes expectativas que generó. Yassine, en cambio, parece decidido a no repetir esa historia. En la Ligue 2, suma un gol y tres asistencias en siete partidos con el Dunkerque. Si sigue en la categoría en enero, esas cifras solo pueden crecer.

Gessime Yassine, futbolista de Marruecos, durante el Mundial Sub-20 / AP

Su valor de mercado también ha explotado: llegó al Mundial tasado en 2 millones de euros y ya ronda los 4, según 'Transfermarkt'. Gessime Yassine ha derribado la puerta a golpes de talento. Le queda poner la guinda: ganar a Argentina y cerrar su Mundial perfecto.