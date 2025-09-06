La multipropiedad se adueña del fútbol: ¿Quién posee el deporte?

En los últimos años, el fútbol mundial está viviendo un proceso de cambio en cuanto a las propiedades de los clubes. Anteriormente, cada club tenía un propietario (ya fuera un empresario o los socios aficionados), pero esta situación ha cambiado. Dichos casos ya son una minoría y el modelo principal en la actualidad son las multipropiedades, las cuales se han hecho con muchos clubes de distintos países e, incluso, continentes. Estas multipropiedades son a través de estados, familias, empresarios y grupos o fondos. Algunas son popularmente conocidas, unas por méritos propios y otras por deméritos, pero es en las ventanas de fichajes cuando salen más a relucir, aprovechando la alianza que les une para reforzarse entre ellos y el impresionante potencial económico que tienen muchos de ellos.

El Real Oviedo y el RCD Espanyol: únicos casos en LaLiga EA Sports

El Real Oviedo pertenece al Grupo Pachuca, organización mexicana que se especializa en cuatro campos distintos: deportivo, académico, comercial y social; siendo los primeros su prioridad. Actualmente cuentan con Pachuca y León como sus dos clubes más importantes al ser de la Liga MX. En la Liga de Expansión MX cuentan con Coyotes de Tlaxcala. Fuera de México son propietarios de el Everton de Chile, el Atlético Atenas de San Carlos de la Segunda División de Uruguay y el propio Real Oviedo. Adquirieron el 51% del club carbayón el 12 de julio de 2022 y se convirtieron en socio mayoritario. Han formado un buen proyecto y una estructura muy profesional que, tras 3 años 'peleando' por el ascenso, finalmente lo lograron el pasado mes de junio. Para tratar de hacer una plantilla competitiva, además de poder tener mayor músculo financiero, han contado con el apoyo del equipo principal del grupo: el Pachuca mexicano. Gracias a ello han podido incorporar en forma de cesión a Salomón Rondón, delantero venezolano de 35 años con una gran trayectoria y con experiencia en LaLiga, tras su paso por el Málaga CF entre 2010 y 2012.

Por otra parte, el RCD Espanyol ha cambiado de propiedad este verano. El grupo Velocity Sport Limited (VSL), cuyo propietario es Alan Pace, ha tomado el control del club perico. Se trata de una empresa especializada en invertir en varios sector del mundo del deporte y de los medios comunicación, siendo el Burnley, club que compite en la Premier League, el ejemplo más destacado. El Espanyol ya ha notado los beneficios de esta nueva propiedad, ya que desde el club inglés ha llegado cedido el excanterano Luca Koleosho. Sin embargo, existe una importante diferencia en cuanto a la capacidad de gasto entre conglomerados más pequeños como estos y los que son máquinas de hacer dinero de los grandes equipos europeos.

Los transatlánticos, un pozo sin fondo

En los últimos años, ha quedado en evidencia la facilidad de gastar sin remordimiento de los propietarios de los clubes más poderosos del mundo. Principalmente, hablamos de equipos de la Premier League, buena parte de los cuales tienen propietarios saudíes.

El City Football Group

El caso más conocido es el del City Football Group. Con el Manchester City como principal equipo, tal y como indica el propio nombre, cuenta con clubes de muchos países: Girona, Palermo, Troyes, Melbourne City, New York City, etc. Esto les permite hacer operaciones entre los diferentes clubes y, por si no fuera poco, tienen un potencial económico ilimitado que les permite afrontar gastos inimaginables para muchos equipos. Liderado por el jeque Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahayan, en el último mercado han gastado 206,90 millones; en el anterior, 243; y en la 2023/24, 259,60 millones.

El PIF del Newcastle United

El Newcastle United es otro desde la entrada de la nueva propiedad. PIF, fondo de inversión y ahorro del estado de Arabia Saudí, adquirió la mayoría de las acciones del club en octubre de 2021, con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, como la figura principal detrás de esta inversión. Desde entonces, las 'urracas' han pasado de intentar no descender a establecerse en puestos de Champions League. Buena parte de este éxito se explica gracias a la importate inversión que están realizando en los últimos tres años: 288,85; 68,20; y 148,10.

Los holdilngs del deporte / MARC CREUS

El dominio del PSG de Al-Khelaifi

El dominio del PSG en Francia tiene una simple explicación: Qatar Sports Investment (QSI). La empresa catarí es el propietario mayoritario de la entidad parisina, habiendo adquirido el club en 2011. El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, también es el presidente de QSI y ha liderado las inversiones del club en jugadores y en la construcción de un equipo que ha ganado nueve de las últimas diez Ligue 1 y que, tras muchos años de insistencia, finalmente ganó su primera Champions el pasado mes de mayo. Eso sí, no habría sido posible sin la potentísima inversión que se ha hecho durante estos años. Sin ir más lejos, en los últimos 3 años se ha gastado 797,42 millones de euros.

El Chelsea: de Roman Abramovich a Todd Boehly

A diferencia de los equipos mencionados anteriormente, el Chelsea no tiene un propietario de Oriente Medio. Después de la obligada salida del ruso Roman Abramovich por el conflicto con Ucrania, su actual propietario es el empresario estadounidense Todd Boehly. Se hizo con el club el 25 de mayo de 2022, cuando el gobierno británico aprobó la adquisición del Chelsea por parte del consorcio liderado por Todd Boehly, por un valor de 4.250 millones de libras. Tras su llegada, el gasto en plantilla ha aumentado considerablemente y se ha convertido en una máquina de gastar: 328,15 millones este verano; en 2024, 281,90; y en 2023 gastó 464,10 millones.

Para hablar con los datos en la mano y contrastarlo, en el mercado de fichajes que ha finalizado esta semana el Real Oviedo ha gastado 3,5 millones de euros y el RCD Espanyol 14,2. Por lo tanto, la diferencia entre unos y otros es abismal. Por tanto, es un nuevo modelo de propiedad en el que hay más dinero, pero la brecha también es mayor.