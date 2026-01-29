El 'Multi' levanta pasiones: "Es un cóctel interminable: dos horas de goles, penaltis y rojas"

¿Conocías al SK Brann? ¿Al Hamrun Spartans? ¿Y al Bodø/Glimt? Si tu respuesta es "sí", significa que ya llevas tiempo disfrutando de un 'Multi' que regresa en las próximas horas. Tras una frenética noche de Champions, la Europa League vivirá hoy una última jornada de infarto en un jueves que se antoja sagrado para el futbolero de verdad, que podrá disfrutar de forma simultánea de grandes de Europa como el Lyon, la Roma o el Aston Villa y de auténticos desconocidos como el FCSB rumano, el Go Ahead Eagles neerlandés o el Brann noruego. 'Café para cafeteros' dirán algunos, 'fútbol en su máximo esplendor' asegurarán otros, entre ellos Jaume Naveira y Fermín Suárez.

Las grandes voces del 'Multi' de Movistar +, que está viviendo su sexta temporada en las pantallas, atendieron a SPORT hace unos meses para desvelar los entresijos de un formato en auge que nos permitirá disfrutar esta noche de 18 encuentros simultáneos, cogiendo el relevo de una Conference League que concluyó su última jornada el pasado 18 de diciembre. Equipos como el Real Betis o el Celta se la juegan contra el Feyenoord y el Estrella Roja, con el objetivo de clasificarse en el top-8 de la competición.

El 'Multi' dio su pistoletazo de salida el 24 de septiembre de 2025, pero es en estos días cuando los nervios afloran y los goles se suceden unos tras otros, coincidiendo con las últimas jornadas unificadas tanto de la Champions como de la Europa League. Pero... ¿cómo se han ido documentando Naveira y Suárez acerca de los 108 equipos que han participado en competición internacional? ¿Por qué triunfan las tardes europeas de los jueves? ¿Qué anécdotas nos dejan los equipos y jugadores más desconocidos del panorama europeo?

Un excel "infinito"

Cada maestrillo tiene su librillo. Y los excels de Jaume y Fermín dieron la vuelta al mundo en verano. "Intento tener bastante claras las plantillas de los 72 equipos que forman Europa League y Conference antes de que empiece la temporada. Es peinar todas las plantillas a fondo para ver fichajes, altas, bajas y cuáles son los onces tipo, porque nos encontramos que luego en el segundo tiempo empiezan a haber cambios y ahí puedes sufrir más. Intento tener una gran base y, a partir de ahí, ajustar un poquito más", contaba Fermín. "Es infinito", confesaba.

"En temporadas anteriores me preparaba solo detalles previos a cada jornada como por ejemplo las bajas. Pero este año he intentado hacer una preparación más amplia. De hecho, el día 1 de agosto ya empecé a hacer fichas de todos los equipos de las tres competiciones", explicaba Jaume.

Las fichas que utilizan Jaume Naveira y Fermín Suárez para preparar el Multi de la Europa League y de la Conference / RRSS

¿Y qué datos aparecen en los 'famosos' excels? "En las fichas incluyo datos del club (fundación, estadio, entrenador...), apodos y gentilicios de los equipos, datos completos de la plantilla (dorsal, nombre, nacimiento, nacionalidad, posición, altura, pie hábil, equipo de procedencia, precio del traspaso, contrato...), últimos fichajes, mejores participaciones en cada competición europea de cada equipo -incluidas la Recopa y la Copa de Ferias- y la rotación de cada jugador (si es titular, suplente, en qué posición ha jugado...)", desgranaba Jaume.

"Mi intención es ir actualizando todo lo que pueda los datos de los partidos que vayan jugando los equipos en sus ligas, con alineaciones y goleadores. Pero han sido 108 equipos. Y es difícil, porque es algo ajeno a mi trabajo en la tele, en la Kings o en la radio", aseguraba.

Todas estas fichas las incluyen Naveira y Suárez en un excel que se hizo viral por redes sociales. "Es tan extenso que, en mi caso, lo he tenido que dividir en dos archivos, uno para la Champions y otro para la Europa League y la Conference", explicaba Jaume. "Siempre decimos con Jaume que la primera -tal vez la segunda también- jornada es para achicar agua. Todo va muy rápido. Y ya acabamos las últimas fechas dominando a los jugadores", añadía Fermín, que demostró sus afirmaciones en la frenética noche de Champions vivida ayer miércoles.

Diferencias con el 'MultiChampions': "Más de 100 goles al día"

Porque el formato del 'Multi' también está presente en los días de Champions. Eso sí, durante gran parte de la 'fase liga' fue otro tipo de emisión que no permitía disfrutar de tanta emoción como el de los jueves, quizás al tratarse de una cantidad menor de partidos -divididos entre martes y miércoles- o simplemente porque el aficionado neutral prefería ver un solo encuentro de alguno de los gigantes europeos.

En el caso del 'MultiChampions', durante las siete primeras jornadas Jaume Naveira únicamente presentaba o anunciaba los partidos con los que se iba a conectar y, a continuación, se emitían imágenes del encuentro con la narración principal. Pero en la jornada de ayer, con todos los partidos simultáneos, el formato rugió con hasta 61 narraciones de goles y con la calculadora en mano para conocer qué equipo se clasificaba y cuál no. Que se lo digan a Mourinho y a Trubin, que desataron la locura en el 96'.

"De vez en cuando me gusta exagerar un poquito cada vez que me manifiesto por aquí, pero desbordado por las emociones de este Multichampions. Qué locura de noche. Qué colofón. Gracias a todos los que nos habéis seguido. Noche que me voy a guardar para los restos", publicaba ayer Naveira en redes sociales.

Eso sí, "con 18 partidos a la vez es difícil enseñar algo más que no sean goles, hay que estar atento a muchas cosas y da para lo que da". "Hemos tenido 'Multis' en los que entre la tarde y la noche ha habido más de 100 goles", contaba Naveira, que aseguró que la primera jornada es la más complicada de narrar pese a que en la última deben hacer cálculos constantemente para saber quién se ha clasificado y quién no: "Es más difícil la primera, todo te llega de nuevo, sobre todo con las sustituciones en la segunda parte; aunque sí que es verdad que el nuevo formato de grupo único nos ha traído esta dificultad añadida, por los diferentes criterios de desempate que no existían cuando había fase de grupos".

El favor del 'Multi' a la Conference: las redes enloquecen

Se preguntarán cuál es la clave del éxito de este formato. ¿Será porque se celebran goles a cascoporro? ¿Por su entretenida y ligera narración? ¿Porque es un todo en uno? Jaume Naveira lo tiene claro: "Es una mezcla de todo. Es un formato transversal. A la gente veterana le recuerda a los carruseles de LaLiga de cuando eran jóvenes. Y a los jóvenes, haciendo una simplificación muy grande, les gusta porque todo el rato están pasando cosas, y están influidos por los hábitos de consumo, por el hecho de estar metidos en las redes sociales, que son un estímulo constante. También el estilo que le damos y el tono distendido, eso gusta a la gente, que aprecia nuestra preparación y expliquemos cosas nuevas. Cada jornada recibimos muchos comentarios positivos en las redes sociales".

Para Fermín Suárez "es un cóctel interminable". "El producto en sí mismo es la caña. Son horas de goles, de ocasiones, de polémicas, de penaltis, de revisiones, de bajas, de expulsiones, de ocasiones manifiestas... Es precioso", expresa. "Intentamos, sobre todo, no desentonar con el producto en sí y le metemos, en la medida de lo posible, mucho entretenimiento, mucho ritmo, y tratamos de meterle también valor añadido con algún dato, alguna historia geopolítica o de un jugador. La gente quiere ver partidos, quiere disfrutar", añade Suárez.

Pese a que la Conference League ya ha llegado a su fin en cuanto a la fase de grupos, el 'Multi', es, sin lugar a dudas, el mejor amigo de la tercera competición europea. Un formato que contribuye en la consolidación de una competición atractiva y que, como bien afirma Fermín Suárez, "es una bendición que ha abierto las puertas a federaciones que nunca antes habían tenido una representación en una fase de grupos o en una fase de liga europea de un gran torneo".

El formato del 'Multi' que enloquece en las redes / RRSS

"Nos encanta viajar a muchos puntos. Y cuanto más extraños o menos transitados sean, mejor. Este año estaban Gibraltar -el Lincoln Red Imps- en el 'Multi' con la Conference, ha entrado Malta con el Hamrun Spartans, hemos ido a Estonia, hemos ido a las Islas Feroe, hemos ido a Islandia... y todo esto ha sido gracias a la Conference porque, si no, estos equipos lo tienen muy complicado para entrar en UEFA porque deben sortear muchas previas ante rivales de mucho poderío", explica.

Es precisamente esa diversidad geográfica lo que fascina a Fermín: "Es maravilloso pasar de un campo nevado a otro en el que van despegando aviones o a otro en el que el tapete está muy mal, por ejemplo en un campo húngaro perdido".

El Bodø/Glimt, el mejor ejemplo

Si el 'Multi' pudiese asociarse a un equipo, ese sería el Bodø/Glimt. Habitual en competiciones europeas en los últimos años, el cuadro noruego ha protagonizado una evolución meteórica hasta clasificarse por primera vez en su historia para la Champions e incluso arrollar al mismísimo Manchester City de Pep Guardiola, que se llevó un repaso de su visita reciente a Noruega. Un club a priori desconocido que en su día hizo las delicias de los jueves con futbolistas carismáticos, un estilo de juego kamikaze y unas actuaciones memorables en las tardes europeas.

Si los amantes del fútbol logran situar al Bodø en un mapa es en parte gracias a Naveira y Suárez, que han vivido su crecimiento como si fuera el de un hijo. "Simpatizamos y conseguimos que la gente también lo haga. Logramos que se alegren de victorias del Bodø o del Slavia Praga, equipos que nos gustan por lo que proponen, por sus jugadores carismáticos... Por eso precisamente acaban consiguiendo premio con el tiempo. El Bodø sería el equipo que más podría asociarse con nosotros. Es un equipo que la gente ha visto nacer a nivel europeo, en muchos casos, gracias a nuestra voz", explica Jaume.

El jugador del Bodo/Glimt Jens Petter Hauge celebra un gol durante el partido de la UEFA Champions League que han jugado Bodo/Glimt y Tottenham Hotspur / EFE/EPA/Lise Aserud

"Al Bodø lo sentimos como nuestro. Recuerdo que hablaba con Jaume al principio del verano y le dije 'vamos a perder al Bodø en el Multi', y me dijo algo así como 'a los hijos hay que dejarlos volar'", aporta Fermín. Precisamente Bodø y Slavia Praga se vieron las caras en septiembre en la primera jornada de la Champions (2-2). "Este partido solo pude verlo con ojos de padre orgulloso por lo lejos que han llegado sus hijos", publicaba en redes sociales Naveira.

¿Y cómo se desconecta de un intenso 'Multi'?

El 'Multi' no te permite descansar durante más de dos/cuatro horas. Ni siquiera en los descansos, pues puede haber partidos cuya primera mitad finalice mucho más tarde que otros. ¿Hay algún truco para sobrellevarlo? ¿Se consigue desconectar tras una intensa jornada?

"Siempre que empieza una temporada me preguntó si me dará la cabeza y la voz para tanto. Pero cada año voy viendo que sí, y aquí seguimos", asegura Jaume. Fermín intenta "no hacer nada, despejarme y no desgastarme, quiero estar lo más lúcido y más activo". "En los últimos años, por suerte, no he tenido trabajo los viernes. Entonces me es más fácil desconectar de tantos partidos. Suelo ir a comer con mis padres, así que es un buen contexto, también mirar series o películas, incluso YouTube. Incluso últimamente he vuelto a hacer deporte", concluye Naveira entre risas.