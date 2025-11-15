Multa a Adeyemi por posesión ilegal de armas

Karim Adeyemi y su pareja, la rapera suiza Loredana Zefi, recibieron una sanción por parte de la Policía germana por posesión ilegal de armas. Según una investigación realizada por 'BILD', el cuerpo policial encontró hará algo más de un año dos artículos prohibidos en su poder: un puño americano y una pistola eléctrica o Taser.

Tras meses de investigación, la Policía impuso al atacante del Borussia Dortmund y a su pareja una multa de 450.000 euros que deberán abonar en 60 pagos diarios de 7.500 euros. Se libra, de esta forma, de ser considerado criminal convicto y evitará contar con antecedentes penales.

Adeyemi aún no se pronunció al respecto, pero sí lo hizo su representante, el 'Superagente' Jorge Mendes, quien deslizó a 'BILD' que, por lo visto, dichos artículos procedían de una 'Mistery Box' (Caja Misteriosa) que le llegó a través de la red social 'Tik Tok'.

Karim Adeyemi lucha por el balón ante Unai Gomez / EFE

El Borussia Dortmund emitió un comunicado sobre lo ocurrido: "Nuestro club siempre se toma en serio las acusaciones penales y las utiliza como una oportunidad para discutirlas con sus empleados, respetando las obligaciones de confidencialidad".