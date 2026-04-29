Muller se puede quedar sin equipo: El Whitecaps se plantea mudarse a Las Vegas

Mala repartición de utilidades, un contrato por expirar y desinterés del mercado tienen a los Whitecaps de Vancouver -- vigentes subcampeones de la MLS -- con la mira puesta en una mudanza que los llevaría de Canadá a Las Vegas, Estados Unidos.

Como reveló un reporte de The Athletic (New York Times), un comité especial de propietarios de equipos de la MLS se reunió a inicios de mes para abordar distintos temas concernientes a la liga, el más importante de ellos la mudanza del equipo.

No es ningún secreto, el club se encuentra a la venta. El problema radica en que han pasado más de 16 meses desde que comenzaron a evaluar ofertas y, en palabras del club, "han sido más de 100 grupos" de inversionistas con los cuales han entablado "conversaciones formales", pero ninguno con una "oferta viable" para mantener al equipo en la ciudad.

"No estamos aquí sentados esperando. Creemos en hallar soluciones. Recorreremos el alfabeto, con las soluciones A, B, C... todas. Pero un día, y puede o no ser este año, puede que nos terminemos el alfabeto. Puede que entonces tengamos que mirar otras opciones", compartió Axel Schuster, presidente ejecutivo y director deportivo de los Whitecaps ante medios de comunicación.

Éxito sin ganancias

Cuando se emitió el comunicado que anunció la intención de vender el equipo, fue bajo la nota de que era "lo necesario para asegurar su constante crecimiento y éxito". Dos cosas que han conseguido.

El club ha ganado relevancia en las competencias norteamericanas, clasificándose la temporada pasada a su final de la Concacaf Champions Cup y de la MLS Cup, terminando el año como subcampeón de ambas competencias.

Al éxito deportivo se suma la atención mediática que ganó con el fichaje de Thomas Müller el verano pasado. Todo esto combinado colocó al equipo entre los mejores diez en asistencia (MLS), promediando más de 24 mil aficionados por partido -- de aproximadamente 27 mil posibles en un estadio que no habilita siempre todas las localidades.

Pero los resultados deportivos no se ven reflejados en las ganancias del club debido a su contrato para jugar en el BC Place, inaugurado en 1983 y sede mundialista; pero que pertenece PavCo, una entidad que a su vez es manejada por el gobierno provincial -- en este caso, Columbia Británica.

Thomas Müller (izquierda) durante la final de la MLS ante el Inter Miami / EFE

Inviable para los inversionistas

El tener que pagar una renta al gobierno para jugar en casa, no solo reduce significativamente las ganancias sino que es uno de los motivos por los cuales no han encontrado inversionistas que deseen permanecer en la ciudad.

El contrato de renta, en vigencia desde 2011 y actualizado en 2016, obliga al club a pagar anualmente 325 mil dólares a PavCo -- un pago que fue incrementando hasta alcanzar esta cigra-- , así como un monto de 4,15 dólares por cada entrada vendida -- haciendo el ajuste por la inflación.

Con el reparto de las ganancias de otros activos como los palcos, tiendas de recuerdos dentro del estadio y la venta de alimentos; el total que percibe la caja de los Whitecaps podría ser tan bajo como el 12% del total -- de acuerdo a reportes de The Guardian.

"Ahora mismo, 2026 ha sido peor año financiero para nosotros que 2025. Hemos sido el segundo mejor equipo en Norteamérica y hemos sido, de nuevo, el último en ganancias en toda la MLS. Y eso no puede ser", manifestó Axel Schuster. "En este momento, nadie, ni una persona está interesada en comprar siquiera el 1% del club".

Casa nueva o nueva casa

Las soluciones más claras para mantener el equipo serían renegociar las tarifas en el nuevo contrato o construir un nuevo estadio, como señaló Ken Sim, alcalde de Vancouver; quien a su vez hizo un claro apunte de la situación:

"Para que el equipo pueda quedarse en Vancouver, los Whitecaps y la Provincia (gobierno) deben firmar un acuerdo de transición que permita a BC Place ser (un hogar) viable a corto plazo mientras un nuevo estadio es diseñado y construido (...) llamamos al grupo propietario del club a pública y claramente decir qué necesitan para permanecer y al Gobierno Provincial a sentarse a la mesa y hacerlo realidad", apuntó Sim.

La otra opción es la que ya contempla la MLS: una mudanza a Las Vegas.

La 'Ciudad del Pecado' en Nevada, Estados Unidos, ha sido el destino predilecto para la reubicación de franquicias en la última década, sumando a los Raiders (NFL), Aces (WNBA) y próximamente los Athletic's (MLB); pero también ha visto nacer a sus propios equipos como proyectos de expansión, como los Golden Knights (NHL).

Sumar un equipo de la MLS daría un paso más en el objetivo de convertir Las Vegas en una ciudad que ofrezca el deporte como parte de sus atracciones turísticas. Otra ciudad que habría manifestado su interés por adquirir el club sería Phoenix, en Arizona.

En beneficio de la liga

Bien dicen que una marea eleva todos los barcos y esta reubicación no solo compensaría la economía del club -- aunque eso signifique desaparecerlo -- , sino que beneficiaría al resto de propietarios.

"Tenemos la responsabilidad de garantizar la salud a largo plazo de la liga y sus clubes, y evaluaremos todas las opciones, incluyendo el interés que han expresado por (adquirir) el club otros mercador y grupos de inversionistas", manifestó la MLS en un comunicado.

Aunque no hay establecida una tarifa por la reubicación de una franquicia, en el caso más reciente de la expansión de la liga con el San Diego FC, este tuvo que pagar 500 millones de dólares para unirse a la liga. Un pago que es repartido entre los clubes y la MLS.

El Nu Stadium del Inter Miami es el más nuevo en la MLS, dejando solo a seis equipos de la liga compartiendo estadio con algún otro equipo / EFE

'Save the Caps'

Aunque la situación se encuentra en desarrollo, la MLS puede haber dado una pista de el camino que pretende tomar.

"Las restricciones operativas en torno a la programación y el acceso a la sede se han intensificado en 2026, creando condiciones insostenibles para un club de primer nivel, sin un camino claro para resolver estos desafíos en los próximos años", manifestó la liga en un comunicado en el que explica la situación, que califica de "injusta para sus aficionados".

Noticias relacionadas

En respuesta, los seguidores del equipo iniciaron el movimiento 'Save the Caps'. Un último esfuerzo por mantener a su club en la ciudad que le ha visto nacer y crecer. Un grito de atención para demostrar compromiso, esperando recibir el mismo por parte de los propietarios y el gobierno para llegar a un acuerdo.