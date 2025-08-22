Müller también lo tiene claro: "Messi es el más grande que hemos tenido"

Si hubo una vez debate sobre quién podría ser el mejor jugador de la historia, el paso del tiempo parece haber enterrado esa disyuntiva para siempre. Ya no son solamente los entrenadores, futbolistas o leyendas del fútbol quienes se suman a una interminable lista de los que se decantan por Leo Messi como el digno merecedor de dicho reconocimiento, sino que ahora también lo hacen aquellos rivales más acérrimos que han marcado la carrera del argentino.

El último en sumarse, de manera sorprendente, ha sido Thomas Müller. A pesar de que el alemán ha sido castigado por Messi en dos ocasiones -las eliminatorias de Champions de 2009 o 2015-, lo cierto es que el entonces delantero del Bayern de Múnich ha sido una especie de kryptonita de Leo en toda su carrera. La eliminación de 2013 fue el principio de un historial de reveses del argentino con el alemán que culminaron con el 2-8 en Lisboa o la derrota en la final del Mundial de 2014 en Brasil con Argentina.

Müller se rinde a Messi

Es precisamente por ese motivo que sorprende que Müller sea quien reconozca la superioridad del astro argentino por encima de todos. Y lo hace, además, sin ocultar que en un principio se decantaba por Cristiano por encima de Messi: "Siempre ha habido esta discusión de Cristiano y Messi, pero ambos están locos. En mis primeros 10 años como futbolista profesional siempre iba con Cristiano", reconoce el alemán.

A pesar de ello, el paso del tiempo ha aclarado la respuesta al alemán: "Messi es un poco más elegante en su forma de juego. Ahora ya siendo un poco más viejo y un poco más ‘romántico’ y me decanto más por el estilo que por el desempeño y después de que Messi ganó la Copa del Mundo con Argentina, voy con él. Es el jugador más grande que hemos tenido en este deporte", desvela.

"Thomas Muller": "Messi is the greatest player we have in the game. He is more elegant than Ronaldo"pic.twitter.com/kU65cermJo — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) August 21, 2025

En relación con su historia de amor-odio con el Barça, Thomas Müller reconoce no saber explicar por qué parecían tener la medida tomada al club azulgrana en los últimos años: "Al final no sé como funcionó tan bien. Tuvimos grandes derrotas contra el Barcelona, en 2015 cuando ellos ganaron la Champions League fue una de ellas, pero al final no sé cómo lo hicimos", explica.