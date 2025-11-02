Algo se mueve en el Mónaco: cambio de estatus de Ansu y desilusión con Pogba

Y ya van dos suplencias consecutivas para un Ansu Fati al que, pase lo que pase, no se le borra la sonrisa. No es para menos, pues el encanto de la Riviera Francesa le atrapó de tal manera que rebosa confianza sobre un terreno de juego. Pero claro, la destitución de Adi Hütter, su gran valedor, y la posterior incorporación de Sébastien Pocognoli, podía comportar algún que otro cambio en el estatus del hispanoguineano.

Para empezar, el extécnico del Union Saint-Gilloise cambió ligeramente el dibujo del AS Mónaco: 3-4-2-1 por el 4-2-3-1 del austriaco. En su debut ante el Angers (1-1) ubicó a Ansu en esa doble mediapunta junto a Akliouche, por detrás de Balogun, única referencia arriba. Una modificación táctica que alejó al atacante culé del área rival. Había demostrado poder hacer mucho daño al rival jugando al primer toque y generando espacios en el último tercio. Se percibió como si, de alguna manera u otra, Pocognoli estaba desaprovechando y/o no potenciando las virtudes del '31'.

Impotente

Ansu, además, fue sustituido en el 70' por Minamino y se dirigió al banquillo cabizbajo, denotando cierto enfado con la decisión de un Pocognoli que estuvo unos segundos esperando un choque de manos que nunca llegó. Ni en el empate sin goles ante el Tottenham en el Louis II ni en el triunfo frente al Toulouse logró marcar diferencias en el último tercio.

Ansu Fati ha recuperado la sonrisa en Mónaco / AS MONACO

La sorpresa saltó el pasado miércoles en Nantes cuando Pocognoli optó por dejarle en el banquillo y apostar por la pareja Minamino-Akliouche en la mediapunta. Ansu sustituyó al francés en el 81' y apenas tuvo tiempo para intervenir en un encuentro que acabó 3-5 a favor de los monegascos. ¿Regresaría al once en la visita del recién ascendido Paris FC? Pues no. El técnico belga, incluso, probaría a Golovin junto a Akliouche. Y a Ansu no le quedaría más remedio que esperar un momento que llegaría alcanzada la hora de partido, cuando saltó al verde para relevar, de nuevo, a Akliouche.

Ingresó con el 0-1 en contra que convirtió Moses Simon y el Mónaco fue incapaz de igualar el marcador y se quedó a cero en el Louis II. Ansu, incluso, se marchó con una tarjeta amarilla tras protagonizar un pequeño pique con Kebbal. El cuadro capitalino mostró una mayor efectividad en ambas áreas y, liderado por Camara, Mbow o Kebbal, obtuvo un sorprendente triunfo en Mónaco. Y Pocognoli encajó su primera derrota como entrenador monegasco.

Pogba, todavía no

Se esperaba a un Paul Pogba que apuntaba a entrar en su primera convocatoria con el AS Mónaco. Pero sufrió una recaída en el entrenamiento previo al choque y acabaría causando baja. Continúa, pues, resistiéndose su regreso a los terrenos de juego, siendo su último partido el disputado ante el Empoli el pasado 3 de septiembre de 2023.

Pogba y Ansu han hecho migas fuera del terreno de juego / AS MONACO

Arrastra un sinfín de contratiempos físicos que prolongan, más si cabe, su esperada reaparición: "Paul se ha lesionado el tobillo en el entrenamiento. Estamos a la espera de la confirmación de la gravedad de la lesión", lamentó Pocognoli en la previa. "Veremos qué pasa, espero que solo sea un esguince. Se le torció un poco el tobillo, pero tenemos que esperar hasta mañana. Ayer pudo terminar el entrenamiento, lo cual fue una buena señal. Hoy no estaba al 100% como para apoyar el pie. Lo más prudente fue que no entrenara esta mañana", añadió.

Pogba sufrió una recaída en el entrenamiento y su vuelta se producirá tras el próximo parón / X

Sí que confirmó que Pogba estará de vuelta tras el próximo parón internacional: "Intento poner las cosas en perspectiva y animarlo a ser positivo, pero lleva mucho tiempo esperando. Tenía muchas ganas de volver a jugar y estaba preparado. La idea es que esté disponible después del próximo parón internacional".