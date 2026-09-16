FÚTBOL
Un muerto y seis heridos en un tiroteo en un partido amateur en México
Dos personas subidas en una motocicleta, una de las cuales iba armada, son los responsables de este acto violento que ha acabado con la vida de un hombre de 25 años
Tragedia en un partido de fútbol amateur en México. Este domingo, durante un encuentro en la ciudad de San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato, dos hombres se acercaron con una moto, uno de los cuales iba armado, y comenzó a disparar contra los presentes.
El tiroteo ha dejado un muerto, un chico de apenas 25 años, y otros seis heridos. Se desconocen las causas de los autores, pero las autoridades locales han iniciado una investigación para intentar detenerlos lo antes posible. Además, se han comprometido a ayudar a los afectados y a sus familias.
Este no es el primer asesinato que se da en el fútbol amateur mexicano este año, pues lamentablemente ha habido más casos anteriormente. Hace apenas una semana, en la capital del país, una discusión entre un árbitro y un jugador terminó con una puñalada del futbolista al colegiado, quien terminó muriendo a consecuencia de la lesión.
Este mes de enero, en el municipio de Salamanca, hubo un tiroteo que dejó más víctimas que el vivido este domingo: hasta 11 personas perdieron la vida, siendo una de ellas menor de edad, y otras 12 quedaron heridas.
México vive un gran problema con la violencia armada: el año pasado 27.989 personas fueron asesinadas, lo cual si bien supone un descenso respecto a años anteriores, siguen siendo cifras muy preocupantes, aún más cuando afectan a personas que están realizando acciones cotidianas como ver o jugar un partido de fútbol.
- Levante - Barcelona, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
- Barcelona - Feyenoord en directo hoy: la previa, las alineaciones y las novedades del partido de la Champions 2026/27
- Yassir Zabiri, el delantero de moda que sueña con el Barça
- Candidatos al Balón de Oro 2026, en directo: lista completa de nominados al premio, hoy en vivo
- Reacciones y polémica del Barça - Feyenoord de Champions League
- Gordon: “Podría haber sido cualquiera en esa llamada y habría venido al Barça”
- La FIFA quiere que casos como el de Julián no vuelvan a suceder: cambia la norma sobre rescisiones de contrato
- Araujo vuelve a sonreír en su primera gran noche de Champions con el Liverpool: 'Con ganas de poder ser yo