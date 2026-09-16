Un muerto y seis heridos en un tiroteo en un partido amateur en México

Tragedia en un partido de fútbol amateur en México. Este domingo, durante un encuentro en la ciudad de San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato, dos hombres se acercaron con una moto, uno de los cuales iba armado, y comenzó a disparar contra los presentes.

El tiroteo ha dejado un muerto, un chico de apenas 25 años, y otros seis heridos. Se desconocen las causas de los autores, pero las autoridades locales han iniciado una investigación para intentar detenerlos lo antes posible. Además, se han comprometido a ayudar a los afectados y a sus familias.

Este no es el primer asesinato que se da en el fútbol amateur mexicano este año, pues lamentablemente ha habido más casos anteriormente. Hace apenas una semana, en la capital del país, una discusión entre un árbitro y un jugador terminó con una puñalada del futbolista al colegiado, quien terminó muriendo a consecuencia de la lesión.

Este mes de enero, en el municipio de Salamanca, hubo un tiroteo que dejó más víctimas que el vivido este domingo: hasta 11 personas perdieron la vida, siendo una de ellas menor de edad, y otras 12 quedaron heridas.

México vive un gran problema con la violencia armada: el año pasado 27.989 personas fueron asesinadas, lo cual si bien supone un descenso respecto a años anteriores, siguen siendo cifras muy preocupantes, aún más cuando afectan a personas que están realizando acciones cotidianas como ver o jugar un partido de fútbol.