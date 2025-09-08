Muere una de las promesas del fútbol colombiano en un accidente de tráfico

El fútbol colombiano está de luto tras la muerte de uno de sus futuros y más interesantes proyectos. Éder Smic Valencia, jugador de 16 años, murió este fin de semana en un accidente de tráfico en la zona de Puerto Tejada, Cauca, en la carretera que conducía al municipio de Guachené, de donde era originario y del que también nació otra figura del deporte local: Yerry Mina.

Acorde a los reportes locales, el joven se encontraba de regreso a casa en su vehículo tras disfrutar de sus vacaciones. El hecho se presentó en la mañana del domingo 7 de septiembre, cuando un camión cisterna colisionó con varios vehículos. Valencia viajaba en un automóvil gris y, lamentablemente, perdió la vida en el sitio. Las autoridades locales confirmaron que las causas del accidente aún son materia de investigación.

IBA A VIAJAR A ESTADOS UNIDOS

Eder era una de las promesas del fútbol juvenil colombiano. Formaba parte de la Academia Alemana Popayán, que expresó su profundo dolor ante la tragedia: “Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros”, señalaron en redes sociales.

El joven había integrado un microciclo de la selección Colombia sub-16 y estaba a punto de dar un gran paso en su carrera internacional. Además, según informó el periodista Mariano Olsen, Valencia tenía programado viajar a Estados Unidos esta semana para unirse al New York Red Bulls, equipo que lo había fichado en febrero tras destacar en la Bulls Cup Sub-16 con un gol y un desempeño sobresaliente.

La Liga del Cauca también manifestó su pesar y resaltó la calidad humana y deportiva del joven: “Eder será recordado no solo por su talento en el campo, sino por la pasión que transmitía y la huella que dejó en quienes compartieron su camino en el fútbol”.