Muere una promesa del fútbol colombiano tras desplomarse en pleno partido

Tragedia en el fútbol colombiano. El joven centrocampista Santiago Castrillón, figura del equipo Sub-20 de Millonarios FC y ya con alguna experiencia en convocatorias con el primer equipo, ha fallecido este fin de semana tras desvanecerse en un duelo del fútbol base ante el eterno rival de los 'Embajadores' de Bogotá, el Independiente Santa Fe.

"Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20. Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular", puntualizó el club en un comunicado en su página web.

Santiago Castrillón, futbolista de Millonarios / MILLONARIOS FC

"A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos. Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo", añade la misiva de la entidad cuyo capitán actual es Radamel Falcao García.

"Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros. Elevamos nuestras oraciones por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender. Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz", finaliza la misiva de la entidad bogotana.