Muere Mircea Lucescu a los 80 años

Luto en el mundo del fútbol. El técnico rumano Mircea Lucescu falleció este martes 7 de abril de 2026 a los 80 años en el Hospital Universitario de Bucarest, donde permanecía ingresado tras sufrir graves complicaciones cardíacas, según informó el propio centro hospitalario.

El veterano entrenador había sido trasladado días antes tras encontrarse indispuesto en el campo de entrenamiento de Mogosoaia y, aunque en un primer momento su estado se estabilizó después de un infarto, su situación empeoró durante la madrugada del sábado al domingo debido a severas arritmias cardíacas. Finalmente, los médicos no pudieron salvarle la vida.

Su hijo, el también entrenador Răzvan Lucescu, regresó de Grecia, donde dirige al PAOK FC, para acompañarlo en sus últimos momentos.

"El Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest informa que hoy, martes 7 de abril de 2026, alrededor de las 20:30 horas, se declaró el fallecimiento del Sr. Mircea Lucescu. El Sr. Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de fútbol rumanos más laureados, el primero en clasificar a la selección rumana para un Campeonato Europeo, en 1984. Generaciones enteras de rumanos crecieron con su imagen en el corazón, como un símbolo nacional. ¡Que Dios lo tenga en su gloria!", dijo el hospital en el comunicado.

Un referente histórico del fútbol europeo

Lucescu deja una trayectoria que lo sitúa entre los técnicos más exitosos del fútbol moderno. A lo largo de más de seis décadas de carrera (primero como jugador y después como entrenador) conquistó 37 títulos y construyó una reputación internacional basada en su capacidad para transformar proyectos deportivos.

Entre sus mayores logros destaca su etapa en el FC Shakhtar Donetsk, club al que convirtió en una potencia del Este de Europa. Bajo su dirección, el conjunto ucraniano conquistó nueve campeonatos de liga y alcanzó la cima continental al ganar la Copa de la UEFA en 2009.

Su carrera también dejó huella en Turquía. Con el Galatasaray SK levantó la Supercopa de Europa en el 2000 tras derrotar al Real Madrid, y posteriormente conquistó el campeonato turco tanto con el Galatasaray como con el Besiktas. Con el Zenit de San Petersburgo también levantó una Supercopa.

Además, en Italia dirigió a equipos como el Inter, el Pisa o el Reggiana, además de su recordada etapa en el Brescia Calcio, donde coincidió con una generación de futbolistas rumanos liderada por Gheorghe Hagi.

En su país natal, Lucescu fue mucho más que un entrenador. Dirigió la selección nacional en dos etapas y protagonizó uno de los hitos más importantes del fútbol rumano al clasificar al equipo para la Eurocopa de 1984, la primera presencia del combinado tricolor en un gran torneo europeo.

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Regresó al banquillo de la selección en 2024, convirtiéndose a los 79 años en el seleccionador más veterano en la historia de Rumanía. Su último partido al frente del equipo fue el pasado marzo, en la semifinal de la repesca para el Mundial de 2026, disputada frente a Turquía.